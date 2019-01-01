Guardiola: Xavi er ya da geç Barcelona'yı çalıştıracak
Barcelona'yı 4 sezon boyunca başarıdan başarıya taşıyan Pep Guardiola, eski öğrencisi Xavi Hernandez'in bir gün Katalan kulübünün başına geçeceğine inandığını belirtti.
Aktif futbol hayatını Katar ekibi Al Sadd'da sonlandıran Xavi, teknik direktörlük kariyerine de bu sezon aynı ekipte başladı.
Guardiola, Catalunya Radio'ya yaptığı açıklamada eski öğrencisinin bir gün Barcelona'ya dönmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi ve ekledi:
"Xavi, er ya da geç Barcelona'ya dönecek. Henüz çok genç ancak bu bir gün gerçekleşecek. Futbola karşı çok fazla tutkusu ve her şeyi açıkça söyleyecek cesareti var."
Guardiola, 2012 yılında Barça'dan istifa ederek ayrıldıktan sonra üç yıl boyunca Bayern Münih'te görev yaptı. Ardından İngiliz devi Manchester City ile anlaşmaya varan İspanyol teknik adam, 2016'dan bu yana Premier Lig'de birçok başarıya imza attı.