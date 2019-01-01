Guardiola: Xavi er ya da geç Barcelona'yı çalıştıracak

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Xavi 'nin bir gün mutlaka Barcelona'yı çalıştıracağına inanıyor.

'yı 4 sezon boyunca başarıdan başarıya taşıyan Pep Guardiola, eski öğrencisi Xavi Hernandez'in bir gün Katalan kulübünün başına geçeceğine inandığını belirtti.

Aktif futbol hayatını ekibi Al Sadd'da sonlandıran Xavi, teknik direktörlük kariyerine de bu sezon aynı ekipte başladı.

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Guardiola, Catalunya Radio'ya yaptığı açıklamada eski öğrencisinin bir gün Barcelona'ya dönmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi ve ekledi:

"Xavi, er ya da geç Barcelona'ya dönecek. Henüz çok genç ancak bu bir gün gerçekleşecek. Futbola karşı çok fazla tutkusu ve her şeyi açıkça söyleyecek cesareti var."

Guardiola, 2012 yılında Barça'dan istifa ederek ayrıldıktan sonra üç yıl boyunca 'te görev yaptı. Ardından İngiliz devi ile anlaşmaya varan İspanyol teknik adam, 2016'dan bu yana Premier Lig'de birçok başarıya imza attı.

