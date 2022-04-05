Bazıları, Pep Guardiola'nın Bayern Münih'teki döneminin başarılı mı yoksa başarısız mı olduğuna karar vermek için mayıs 2016'daki 90 dakikaya yeterli görebilir.

Alman futbolunu domine ettiği, üç Bundesliga şampiyonluğu ve iki DFB-Pokal kazandığı, Bundesliga'da en uzun galibiyet serisi rekoru kırdığı zaman değil.

Performans değerlendirilmesinin yapıldığı maç, Atletico ile oynadıkları maçtır.

Diego Simeone'nin inatçı Atletico Madrid'i, Guardiola'nın Alman deviyle Avrupa zaferine gidişini yarı finalde engelledi.

Bayern'in yerel hakimiyeti o kadar fazla ki (kulüp şu anda üst üste 10. şampiyonluk yolunda) hocalarının başarıları yalnızca Avrupa kupalarındaki durumuyla ölçülebilir.

Jupp Heynckes, Guardiola'nın görevi devralmasından önceki son sezonunda şampiyonluk kazandığında, Pep'e sadece Avrupa'nın en iyi takımını bırakmakla kalmadı. Aynı zamanda daha iyi olması neredeyse imkânsız olan bir başarı elde etti.

Bavyera'da geçirdiği üç sezonda Guardiola bile bunu başaramadı.

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Bayern'in 2014 yarı finalinde Real Madrid'e toplam 5-0 yenildiği maçta Guardiola, taktiklerini tamamen yanlış yaptığı için kendisini suçladı ve bir yıl sonra aynı etapta bu kez Barcelona, rahat bir şekilde Bayern'i yendi.

Ancak 2016'da Atletico'ya mağlubiyet konusunda bu kadar sinir bozucu olan şey, taktiklerinin mükemmel olmasına rağmen yine de takımının finalde yer almamasıydı.

Guardiola, salı günkü çeyrek final karşılaşması öncesinde "Her zaman aşırı düşünmek ve aptalca değişiklikler yapmak" hakkında şaka yapsa bile, o zamandan bu yana gereksiz görünen taktiksel değişiklikleri yapabilecek potansiyele sahip.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'ye karşı, bir orta saha oyuncusu bile kullanmadan maça başladı ve kaybetti. Bir yıl önce Lyon'a derme çatma bir üçlü merkez ile oynadığında aldığı şok yenilgi hafızalarda taze. 2018'de, fazladan bir adamı orta sahaya sıkıştırmaya çalıştığında Liverpool'a nasıl yenildiği de akıllarda.

İlk maçta Allianz Arena'da Atletico'ya karşı alınan 1-0'lık yenilginin ardından Bayern rövanşta üstünlük sağladı ve çok fazla fırsat yarattı.

Bayern toplamda 25 şut (12'si isabetli) çekti. Topa sahip olma oranı yüzde 70'e yakındı. Atletico'nun 212 pasına karşılık 668 pas yaptı ve rakibinin 1.4'üne karşı 4.24'lük gol beklentisi elde etti. Ancak bunlar yeterli değildi.

Takımın harap olmasına neden olan bir maçın ardından, çökmüş kaptan Philipp Lahm, "Rakibimize 150 dakika boyunca hükmettik" dedi.

Simeone'nin ana planının büyük bir sırrı yoktu. Atletico durmadan savunma yaptı, atakları cesurca savundu. Takım, Thomas Müller'in penaltısını kurtaran kaleci Jan Oblak'ın zekâsına güvendi ve ellerine büyük bir fırsat geçtiğinde Antoine Griezmann maçı 1-1'e getirdi.

Simeone maç sonrası yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Tam anlamıyla bu oyuna aşığım. Takımım çok iyi oynadı. Baskıyla başa çıktık ve gol attık. Bu çok zordu. Yaptığımız şey inanılmaz.

"Kendi özelliklerimizle, oynamamıza izin verilen stilde ve sahip olduğumuz oyuncularla oynamaya çalışıyoruz."

Altı yıl sonra iki menajer, Simeone'nin felsefesinde çok az değişikliğin olduğu bir dönemde, o zamandan bu yana ilk kez tekrar bir araya geliyor.

Diego Godin, Filipe Luis ve Saul Niguez gibi ilham verici isimlerden bazıları gitti. Oblak en iyi formunu kaybetti, ancak takımın kararlılığı ve inancı devam ediyor.

Bir önceki turda United'a karşı Manchester'a yaptıkları ziyaret, Renan Lodi'nin kontratakta yaptığı kafa vuruşu ve Kırmızı Şeytanlar'ın Old Trafford'daki umutlarını sona erdirmeye yetecek kadar güçlü bir savunma performansı ile tipik bir vur-kaç Avrupa zaferiydi.

City, United'a göre kalitede bir artış sağlayacak, ancak Simeone'nin oyuncularından stratejisini sorgulayacaklarına dair herhangi bir çekince yok.

Orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul, GOAL'e verdiği demeçte şunları söyledi:

“Cholo Simeone'den şüphe duymak çılgınlık. O, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri.

"İşler çok net. İşler iyi gitmediğinde de iyi gittiğinde de bu, herkesin sorumluluğundadır.

“İyi ve kötü zamanlarda hepimiz sorumluluklarımızın olduğunu biliyoruz. Simeone'nin bu ekibin başında olduğunu biliyoruz, bu gemiyi yöneten kişi o ve hepimiz o gemideyiz.

"Cholo'nun mesajını iletme şekli nedeniyle bize ve her şeyden önce söylediklerine çok inanıyoruz."

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Guardiola, bir plan oluşturmak ve Atletico savunmasında zayıf bir nokta bulmak için yardımcılarıyla masaya oturacak. Ancak son dokuz maçında sadece dört gol yiyen bir takımda çok fazla açık olmayacak.

Fakat eski Barcelona patronu, maçın Guardiola'nın hücum futbolu ile Simeone'nin "anti-futbol"u arasında bir stil çatışması olacağı yönündeki söylemleri reddetti.

City menajeri, “Bu aptal tartışma hakkında bir saniye konuşmayacağım. Herkes maçı kazanmaya çalışıyor ve onlar kazanırsa haklılar, biz kazanırsak haklıyız.

"Atletico'yu izledikten sonra onun (Simeone) oynama şekli hakkında bir yanlış anlaşılma var. İnsanların inandığından daha hücumcular. Hazırlık kısmında risk almak istemiyorlar, ancak üçüncü bölgede iyi bir kaliteye sahipler" dedi.

Yine de City'nin eşleşmenin her iki ayağında da topa hakim olması muhtemel, ancak net bir santrfor olmadan Guardiola için Atletico'ya karşı oynamanın tekrar zor olacağına inanmak için her türlü neden var.

Simeone, Pep'in Bayern'deki itibarını zedeledi. Şimdi City'e karşı bunu tekrardan yapma şansı var.

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