Guardiola ve Klopp’u çok sert eleştirdi: "Futbol olmasaydı, yarınız McDonalds'ta çalışıyor olurdunuz"

Premier Lig, her zamanki gibi Noel'de aralık vermiyor. 26 Aralık'ta Premier Lig'de Noel'i karşılamak için yeni bir maç haftası oynanacak. Ancak Covid vakalarının artması ve futbolcuların sağlığının tehlikeye girmesi nedeniyle çeşitli takımlar, antrenörler ve oyuncular için oldukça farklı bir gün olabilir.

Bunu göz önünde bulundurarak, Pep Guardiola ve Jürgen Klopp, Boxing Day anlaşmazlığına karşı konuştular ve itirazlarda bulundular. Hatta City teknik direktörü bir grevden bile bahsetti.

Ne söyledi?

Crystal Palace'ın eski başkanı Simon Jordan, İngiliz radyosu talkSPORT'ta iki taktisyene yorumları nedeniyle sert çıkıştı. "Ne kadar şanslı olduğunuzu anlamak için kendinizi dürtmeye ne dersiniz, çünkü futbol olmasaydı, yarınız McDonalds'ta çalışıyor olurdunuz?"

Taraftarlar bu geleneği seviyor. Nerede olduğunuzu unuttunuz mu? Sizi bulunduğunuz yere getiren şey, tam olarak maç talebidir. Bu olmasaydı, ne siz ne de meslektaşlarınız yılda on milyonlarca euro almazdınız” diye devam etti.

Sonunda eleştiri sırası Guardiola'ya geliyor: "Pep başarıya ulaşabilir, ancak bunu bir çek defteri olmadan başarabileceğinden şüpheliyim. Yeter artık! Lanet oyunu oyna. Tanıdığım oyuncuların çoğu bu oyunu gerçekten oynamak istiyor."

Daha fazla okuma