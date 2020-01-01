Guardiola: Üst üste üç kez kazanmak büyük başarı
Manchester City üst üste üçüncü sezon Lig Kupası'nda mutlu sona ulaşırken Pep Guardiola bunun çok önemli bir başarı olduğu kanısında.
İngiliz deviyle toplamda sekizinci defa kupa zaferi yaşayan Katalan teknik adam, bu sezon lig yarışında Liverpool'un gerisinde kalsa da FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını da sürdürüyor.
Guardiola, Aston Villa'yı 2-1 yendikleri maçın ardından Sky Sports'a verdiği demeçte "Üst üste üç şampiyonluk büyük bir başarı. Yakaladığımız istikrar inanılmaz." ifadelerini kullandı.
Özellikle ikinci yarıda çok iyi oynadıklarını belirten Pep, "Harika bir maçtı. İlk dakikalarda rakibe iki net pozisyon verdik ama sonrasında iyiydik. Phil Foden çok iyi oynadı." dedi.
Manchester City hafta içinde Sheffield Wednesday ile FA Cup 5. tur maçında karşılaştıktan sonra ligde ezeli rakibi Manchester United'a konuk olacak.