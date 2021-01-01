Guardiola Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisini açıkladı

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Mönchengladbach maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nin favorisinin Bayern Münih olduğunu belirtti

İngiliz temsilcisi Manchester City, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup etti. Ligde de 13 maçtır üst üste kazanan Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde kendilerini favori görmediğini açıkladı.

BT Sport'a konuşan başarılı teknik adam; "Oyunu kontrol altında tuttuk. Maalesef bugün yeterince ön tarafta olamadık. Bu yönümüzü geliştirmemiz gerekiyor. Bu turnuvada kendinizden emin olmak için mükemmel olmalısınız.

Bayern Münih'i izledim bu yüzden kendimizi favori olarak görmüyorum. Hedefim üç gün sonraki West Ham United maçı...

İnsanların favori olduğumuzu söylemesi kabul edilebilir, ancak tarihinde bir kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali olan bir takımız" ifadelerini kullandı.

19 maçtır kazanıyor

Manchester City mücadele ettiği tüm kulvarlarda sahaya çıktığı son 19 maçın tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Guardiola'nın bununla ilgili olarak ise; "Savunma oyuncularımız da dahil herkes işin içinde... Phil, Gabriel, İlkay ve Bernardo ile önde inanılmaz bir çaba sarf ediyoruz. Futbolda yalnızca hücum ya da savunma yok, hepsi bir arada" diye konuştu.

İngiltere Premier Ligi'nde 59 puanla zirvede yer alan Manchester City, en yakın rakibi Manchester United'ın 10 puan önünde yer alıyor.