Guardiola: Şampiyonlar Ligi olmazsa kendimi öldürecek değilim

Manchester City'nin 48 yaşındaki teknik direktörü Pep Guardiola, kendini Şampiyonlar Ligi ile ilgili baskı altında hissetmiyor.

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında , 1 Ekim Salı günü sahasında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz sezon İngiltere'de Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra FA Cup ve Lig Kupası'nı kazanan Pep Guardiola'nın Manchester City kariyerindeki en büyük eksik Şampiyonlar Ligi kupası oldu. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında bu konuya açıklık getiren Guardiola, bu sezon başarısız olmaları ihtimaline karşı üzerinde bir baskı hissemediğini şöyle ifade etti:

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"İlk basın toplantımda da aynı şey sorulmuştu: 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için buradasınız' denmişti. Kupayı kazanma istediğimiz olmasa burada mücadele etmemiz imkansız zaten. İlk sezon denedik, ikinci sezon 4 kulvarda oynarken yine denedik."

"Manchester City için bir sonraki adım, tabii ki de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak; ama bazen mümkün olmuyor. Bazen birkaç yıl sürüyor, bazen daha da uzun. , ilk Şampiyonlar Ligi kupasını 1992'de kazanmıştı. Önümüzdeki 10 ayı, 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsak büyük bir felaket olur' düşüncesiyle geçirmeye çalışacağım. Kazanmak istiyorum, ama kazanamazsam bu benim hayatımı değiştirmeyecek. Kupayı kazanamazsam kendimi öldürmeyeceğim."