Guardiola: Real Madrid ya da United'ı çalıştıracağıma golf oynarım

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, gelecek yıllarda ne Barcelona'nın ne de Manchester City'nin rakiplerini çalıştırmayı düşünmüyor.

2016-17 sezonundan beri 'yi çalıştıran teknik direktör Pep Guardiola, veya 'de görev almaktansa emekliye ayrılıp golf oynamayı tercih edeceğini söyledi.

Manchester United ile oynayacakları kupa maçı öncesi açıklamalar yapan tecrübeli teknik adam, "City'yi çalıştırdıktan sonra United'ın başına geçmem. Tıpkı Real Madrid'in başına asla geçmeyeceğim gibi. Kesinlikle olmaz."

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"Eğer bu iki takım dışında bana başka teklif gelmezse Maldivler'e giderim! Belki de gitmem, orada hiç golf sahası yok!"

United'ın eski golcüsü Robin van Persie'nin Ole Gunnar Solskjaer'i "mağlubiyet sonrası gülümsüyor" şeklinde eleştirmesi üzerine Guardiola, "Ole neyse o. Eğer gülmek istiyorsa, ki bu harika; takımı o şekilde yönetmek istiyorsa, bunu neden değiştirmek istesin ki? Herkes neyse odur. Birileri duygularını daha çok dışa vurur, bazıları daha sakindir, bazıları kenarda bağırıp çağırır, bazıları da oturur. Daha iyi olan kimdir peki? Maçı kazanandır. Maçı kazanan en iyi teknik direktördür. Ole o şekilde reaksiyon gösteriyor, o öyle biri, hepsi bu. Tartışmaya kapalı. Maçı kazanamadığı zaman üzüldüğünden ve kazandığında sevindiğinden eminim. Gülümsemek istemesinde bir problem mi var? Ya da bağırmak istediği zaman sorun mu oluyor?" ifadelerini kullandı.