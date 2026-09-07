Inter Milan teknik direktörü Cristian Chivu, takımının Şampiyonlar Ligi ilk turunun ilk haftasında yarın salı günü Real Madrid ile yapacağı karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İtalya Ligi'ndeki cumartesi maçı ile Avrupa karşılaşması arasındaki sürenin kısa olması, Inter'in Real Madrid maçı öncesi hazırlıklarını zorlaştırdı; bu durum Chivu'nun oyuncularının toparlanmak için daha fazla zamana sahip olmasını istemesine yol açtı.

Chivu, maçın basın toplantısında şunları söyledi: "Cumartesi akşamki gibi yorucu ve güzel bir maçın ardından belki dinlenmek için bir gün daha isterdim. Ama fikstür bu ve buna alışmamız gerekiyor."

Nerazzurri, son yıllarda son sezonlarda ileri turlara ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tecrübeye sahip; ancak Chivu, müsabakanın mevcut sistemi altında hata payının sınırlı olduğunun farkında.

Şöyle ekledi: "Son iki sezonda, lig aşamasını ilk sekiz sırada tamamlama şansına sahip olmak için gereken puan sayısının ne olduğunu hepimiz fark ettik."

Devamında şunları söyledi: "Ayrıca elenmenin ne anlama geldiğini de anladık. Play-off maçları zorludur ve Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet asla garanti değildir."



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Mourinho'nun, Inter'in son yıllarda Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamasına şaşırdığını dile getirdiği açıklamaları sorulduğunda Chivu şu yanıtı verdi: "Ona yöneltilmesi gereken soru, Inter'in kazanmasını isteyip istemediğidir."

Şöyle sürdürdü: "Yöneticilerin yetkinliği ve son sekiz yıl boyunca önemli şeyler ortaya koyan oyuncuların kabiliyeti sayesinde çok ileriye gittik."

Devam etti: "Fikirlerle ve çalışmayla, liyakat ve kabiliyetle, birçok kişinin bunu başarabileceğimizi düşünmesini sağlayan bir konumdayız."

Şunları ekledi: "Şampiyonlar Ligi acımasızdır. Onu kazanan bile belirli anları aşmak zorundadır ve biraz şansa ihtiyaç duyar. Biz sadece rekabetçi olmak, müsabakanın seviyesinde ve kulübün son yıllarda başardıklarının seviyesinde olmak istiyoruz."

Chivu, mevcut takımı ile Mourinho'nun Avrupa şampiyonluğuna taşıdığı Inter takımı arasındaki kıyaslamaları da hafife alarak şöyle konuştu: "Farklı takımları ya da farklı dönemleri asla kıyaslamam. Bu takım bir şeyler başarmaya çalışıyor ve zaten güzel şeyler başardı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendileri de tarihe sayfalar yazmak isteyen harika oyunculardan oluşan bir grup. İki final oynadılar ve ikisini de kaybettiler, ama iki finale ulaşmak asla kolay değildir."

Şöyle tamamladı: "Her takım kendi zamanında yaşar. Kıyaslamalar doğru değildir, ama biz önemli sayfalar yazmak istiyoruz."

Chivu'ya ayrıca Inter'in Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekiz sıradan birini garantilemek için ihtiyaç duyduğu puan sayısı da soruldu.

Şöyle noktaladı: "16 puana ihtiyacımız var, 15 puan yeterli değil. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Belirli maçlarda puan almaya takıntılı hale gelmemeliyiz."