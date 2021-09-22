Guardiola oyuncu değişikliği kuralına isyan etti

Manchester City teknik patronu Premier Lig yönetiminin yaptığı uygulamadan memnun değil.

Premier Lig’de sadece üç oyuncu değişikliğine izin verilmesini eleştiren Pep Guardiola, diğer Avrupa liglerinde beş oyuncu değişikliği uygulamasına devam edildiğini vurguladı.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp da bu konu hakkında benzer bir yorumda bulunmuştu. Pandemi sürecinde beşe çıkarılan oyuncu değişikliği sayısı, 2021/22 sezonunun başlamasıyla Premier Lig’de yeniden üçe döndü.

Premier Lig yönetimi, karar sürecinde kulüplere de danıştı. Çoğunluğun üç oyuncu değişikliğinden yana oy kullanmasının ardından bu yönde bir karar alındı.

Ne söyledi?

Manchester City’nin Lig Kupası’nda Wycombe’u 6-1 yendiği maçın ardından basının karşısına çıkan Guardiola sert konuştu.

“Beş değişiklik hakkının olmaması saçmalık. İngiltere dışında tüm dünyada beş oyuncu değişikliği hakkı var.”

“Bir sürü sakatlık oluyor, neden? Çünkü beş oyuncu değişikliği yapamıyoruz. Dünyanın geri kalanı ise oyuncuların sağlığına önem veriyor, onları daha iyi kullanmaya çalışıyor.”

“Belki ‘büyük patronlar, o zeki adamlar’ bir gün bana bunun nedenini açıklar.”

U23 önerisi

Wycombe karşısında savunmada genç isimlere şans veren Guardiola’nın kadrosunda; Phil Foden, Kevin de Bruyne, Riyad Mahrez, Raheem Sterling ve Ferran Torres gibi as oyuncular da yer aldı.

City geriye düşmesine rağmen farklı kazanırken, skoru belirleyen gol oyuna sonradan giren 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Cole Palmer’dan geldi.

Maçın ardından İngiltere’deki U23 liginin seviyesini yetersiz bulduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına daha rekabetçi bir ligde oynama şansı verilmesini istedi.

“Her hafta Wycombe gibi takımlara karşı oynasalar çok daha iyi olur. U23 takımımızın Championship ya da League One’da oynamasına izin verilse bu İngiliz futbolu açısından en iyisi olur.”

“Her hafta 4-0, 5-0, 6-0, 7-0 yendikleri 17-18 yaşında futbolculara karşı oynamalarından daha iyidir. Onları gerektiği gibi eğitemiyoruz, bu onlar için iyi değil.”

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