Guardiola’nın yardımcısından, Mourinho yönetimindeki Real Madrid’in geleceği hakkında ilgi çekici açıklamalar

Portekiz’in Braga takımının İspanyol teknik direktörü Carlos Vicens, José Mourinho’nun Real Madrid’in başına getirilmesini övdü ve yeniden yapılanma sürecinde kendisini bekleyen büyük zorluklara rağmen güçlü ve rekabetçi bir takım kuracağını vurguladı.

Geçen yaz Portekiz'e transfer olmadan önce Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yapan Vicens, "AS" gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Mourinho birinci sınıf bir teknik direktör. Rekabetçi bir takım kuracak, çünkü bu onun en belirgin özelliği."

İlk sezonunda Braga’yı Avrupa Ligi yarı finaline ve Lig Kupası finaline taşıyan teknik direktör, sözlerine şöyle devam etti: “Elindeki güçlü yanları titizlikle analiz edecek ve bunları takımın lehine kullanarak maçlarda galibiyet elde edecek. Ayrıca zayıf noktaları ele alırken genellikle keskin bir bakış açısına sahiptir.”

Vicens, Mourinho’nun “kulübü ve rekabeti çok iyi tanıdığını ve mesajını benzersiz bir üslupla ilettiğini” vurguladı, Portekizli teknik direktörün “her koşula uyum sağlayabilen zeki bir adam” olduğunu ve Real Madrid’deki ilk döneminde kontratağa dayalı oyun tarzından, Benfica’daki son deneyiminde top hakimiyetine dayalı bir oyun tarzına doğru geliştiğini belirtti.

Oyuncuların Mourinho’ya karşı isyan çıkarma olasılığıyla ilgili bir soruya yanıt veren Vissens, “Güçlü bir kişiliğe ve kendine özgü bir mizaca sahip; kimseye ayrıcalık tanımıyor. Bu alanda uzun bir geçmişi var ve yıldızlarla dolu bir soyunma odasını nasıl yöneteceğini biliyor” dedi.

10 yılın ardından Manchester City’den ayrıldığını açıklayan Guardiola ile olan deneyimi hakkında ise Vinsens şöyle konuştu: “O mükemmel bir teknik direktör. Nasıl gelişeceğini ve çağa ve rakiplerinin gereksinimlerine nasıl uyum sağlayacağını bildi. Futboldaki tarzı evrensel ve başarılarına ulaşmak zor.”

Dikkat çeken bir açıklamada, Vicens, Guardiola’nın Real Madrid’i çalıştırma olasılığına dair varsayımsal bir soruya şu şekilde yanıt verdi: “Bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum, ancak sadece profesyonel açıdan bakarsak, Guardiola dünyadaki herhangi bir takım için iyi bir teknik direktör olur. Pep, garantili bir seçimdir.”