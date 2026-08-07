Guardiola'nın tavsiyesi belirleyici oldu: Rodri'nin Real Madrid teklifini reddetmesinin perde arkası

İspanyol Rodri'nin geleceği, Barcelona'ya transfer olmaya yaklaşmasının ardından beklenmedik bir dönüş yaptı; oyuncu, teknik direktörü Pep Guardiola'dan aldığı tavsiyeyi hayata geçirerek Real Madrid yerine Katalan kulübüne katılmaya karar verdi.

İspanyol "Cope" radyosunun "La Tarde" programında gazeteci Melchor Ruiz'in açıkladığına göre, Rodri bu sezon Barcelona ile Real Madrid arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsa ne yapması gerektiği konusunda Guardiola'ya danıştı. Katalan teknik adamın cevabı ise net oldu: Barcelona'nın oyun tarzı kendisi için en uygun olanıydı. Bununla birlikte Guardiola, nihai kararın yalnızca oyuncuya ait olduğunu da vurguladı.

Ruiz, bu faktörün Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanan orta saha oyuncusunun kararında belirleyici olduğunu belirtti. Rodri, Barcelona'nın felsefesinin, Real Madrid'in anlayışına kıyasla, Manchester City'de Guardiola'nın yönetiminde yıllarca deneyimlediği futbola çok daha yakın olduğunu düşünüyor. Ruiz ayrıca teknik direktör Hansi Flick'in oyuncuyla kurduğu iletişimin de bu yönelimi güçlendirdiğine dikkat çekti.

Ruiz, Rodri'nin Pedri ve Dani Olmo gibi oyuncuların bulunduğu tanıdık bir soyunma odasına gireceğinin ve kendini milli takımdaymış gibi hissedeceğinin farkında olduğunu, bunun da mali kaygılardan bağımsız olarak sportif açıdan Barcelona projesini seçmesini kolaylaştırdığını ekledi.

Ruiz'e göre Real Madrid, Dünya Kupası'nın bitmesinin hemen ardından Rodri'ye büyük ilgi gösterdi ve Manchester City'ye satış imkânını sordu, olumlu bir yanıt aldı. Ardından resmi bir teklif sundu ve iyi bir anlayış vardı; ancak oyuncu, görüşmeler ilerlemeden önce Real Madrid'e bizzat teklifi takdir ettiğini, fakat Barcelona'nın teklifini kabul etmeyi tercih ettiğini bildirdi.

Ruiz, Real Madrid'in bu kararı sportmence karşıladığını, transferin ise Barcelona ile Manchester City arasındaki mali bir anlaşmaya bağlı kaldığını belirtti. İngiliz kulübü yaklaşık 70 milyon euro talep ediyor; bu, görüşmeler sırasında Real Madrid'e de bildirilen aynı meblağ. Böylece piyasanın en önemli transferlerinden birini tamamlamak için son adım, City'yi ikna etmek olacak.