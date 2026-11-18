Manchester City'nin eski teknik direktörü İspanyol Pep Guardiola'nın adı, Suudi Arabistan kulüplerinin olası bir anlaşma için devreye girmesiyle teknik direktör piyasasında yeniden yüksek sesle anılmaya başladı. Suudi kulüpleri, Guardiola'nın büyük tecrübesinden ve Avrupa futbolundaki başarılarla dolu sicilinden yararlanmayı hedefliyor.

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İspanyol teknik adamın menajeri Josep Maria Orobitg, Suudi gazetesi Al Riyadiyah'ya yaptığı açıklamada, müvekkilinin son günlerde Suudi Arabistan'dan teklifler aldığını açıkladı. Bu tekliflerin aracılar yoluyla ulaştığını belirten Orobitg, Guardiola'yı kadrosuna katmak isteyen kulüplerin isimlerini ise açıklamadı.

Orobitg, "Son günlerde aracılar vasıtasıyla Suudi Arabistan'dan teklifler aldık, ancak Guardiola mevcut tekliflerin hiçbirini değerlendirmeyi kesinlikle reddediyor" dedi.

İspanyol teknik adamın menajeri sözlerini şöyle sürdürdü: "Pep, geleceğini önümüzdeki sezon başlamadan önce resmi olarak konuşmaya başlayacak. Şu an itibarıyla bu kesin bir karar."

Guardiola'nın menajerinin açıklamaları, Suudi tekliflerine karşı şu an için net bir tavır ortaya koyuyor. İspanyol teknik adam, bir sonraki adresiyle ilgili müzakerelere girmeyi düşünmüyor ve geleceğine dair kararı yeni sezonun başlamasından önceki döneme bırakmayı tercih ediyor.

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Manchester City döneminin sonu

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Suudi teklifleri, Guardiola'nın 2016'dan 2026'ya kadar on yıl süren Manchester City macerasının sona ermesinin ardından geldi. Bu dönem, takımı tarihinin en başarılı yıllarına taşıyan Guardiola'nın kariyerindeki en uzun teknik direktörlük görevi oldu.

Manchester City'nin başına 2016 yazında geçen Guardiola, takımı kendi yönetiminde ilk Premier Lig şampiyonluğuna taşımak için yalnızca iki sezona ihtiyaç duydu. 2017-2018 sezonunda 100 puan toplayan City, lig tarihinde daha önce hiçbir takımın başaramadığı tarihi bir başarıya imza attı.

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Rekor kırmaya devam eden İspanyol teknik adam, bir sonraki sezon City'yi yeniden şampiyonluğa taşıdı. Ardından bir dizi iç saha başarısı elde eden Guardiola, 2021 ile 2024 yılları arasında üst üste dört kez Premier Lig şampiyonu olarak City'yi bunu başaran ilk takım yaptı.

Guardiola'nın İngiliz kulübüyle yaşadığı en büyük başarı ise 2022-2023 sezonundaki Şampiyonlar Ligi zaferi oldu. Finalde Inter'i 1-0 yenen Manchester City, aynı sezonda Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihi üçlemeyi gerçekleştirdi.

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Barcelona ve Bayern Münih: Avrupa'da olağanüstü bir sicil

Guardiola'nın Manchester City'deki başarıları kariyerinde bir istisna değildi. Daha önce Barcelona ve Bayern Münih'te de büyük başarılar elde eden İspanyol teknik adam, modern futbol tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörlerinden biri hâline geldi.

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Teknik direktörlük kariyerine 2008'de Barcelona'da başlayan Guardiola, Hollandalı Frank Rijkaard'ın yerine A takımın başına geçti. İlk sezonunda olağanüstü bir başarı yakalayan Guardiola, 2008-2009 sezonunda La Liga, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak takımını tarihi üçlemeye ulaştırdı.

Barcelona'nın başında 2012'ye kadar kalan Guardiola, dört sezonda üç La Liga, iki Şampiyonlar Ligi, iki Kral Kupası ve üç İspanya Süper Kupası olmak üzere 14 kupa kazandı.

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Barcelona'dan ayrıldıktan sonra bir sezon teknik direktörlüğe ara veren Guardiola, 2013'te Alman ekibi Bayern Münih ile geri döndü. Burada üç sezon geçiren İspanyol teknik adam, üç sezonun hepsinde Bundesliga şampiyonluğu yaşamasının yanı sıra iki Almanya Kupası, Avrupa Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

Bavyera ekibiyle iç arenada başarılı olmasına rağmen Bayern Münih'i Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyamayan Guardiola, orada geçirdiği üç sezonda da yarı finalde elendi.

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Teknik direktörlük kariyerinde biri 2009 ve 2011'de Barcelona ile ikisi, 2023'te Manchester City ile biri olmak üzere üç Şampiyonlar Ligi kupası kazanan Guardiola, bu turnuvayı birden fazla kulüple kazanmayı başaran az sayıdaki teknik direktörden biri oldu.

Reuters+2

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Suudi Arabistan tek olası adres değil

Guardiola'nın adı son günlerde Suudi teklifleriyle anılsa da menajerinin açıklamaları başka ihtimallere kapıyı kapatmıyor. Özellikle de İspanyol teknik adamın bir sonraki adresini henüz belirlemediği ve geleceğine dair görüşmeleri önümüzdeki sezon öncesine ertelemekle yetindiği düşünüldüğünde.

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Guardiola daha önce Manchester City macerasının ardından bir süre dinlenmek istediğini dile getirmişti. Premier Lig'e daha önce yaptığı açıklamalarda kulüple sözleşmesi sona erdikten sonra teknik direktörlüğe ara vereceğini vurgulayan Guardiola, ileride mesleğe geri dönüp dönmeyeceğine dair ise kesin bir şey söylememişti.

Basında çıkan haberlerde Guardiola'nın adı milli takım düzeyindeki olası teknik direktörlük fırsatlarıyla da anıldı. Bu durum, ister kulüp futboluna dönüş ister Avrupa futbolu dışında yeni bir deneyim olsun, geleceği için farklı ihtimallerin önünü açıyor.

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Ancak Orobitg'in Al Riyadiyah gazetesine yaptığı açıklamalara göre kesin olan şu ki Suudi teklifleri şu ana kadar Guardiola'nın tutumunu değiştirmedi. İspanyol teknik adam, mevcut dönemde bu tekliflerin hiçbirini incelemek istemiyor ve bir sonraki kararını vermek için yeterli zamana sahip olmayı tercih ediyor.

Suudi kulüpleri nihai kararını beklerken Guardiola, Avrupa'nın en büyük üç liginde başarı yakalayan, Barcelona ve Manchester City ile Şampiyonlar Ligi kazanan ve çalıştırdığı kulüplerin tarihinde belirgin bir iz bırakan bir isim olarak teknik direktörlük dünyasının en çok aranan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.