Guardiola’nın izleri ve Mısır senaryosu mu?.. Ronaldo, Dünya Kupası finali konusunda Arjantin’i şaşkına çevirdi

Brezilya efsanesi Ronaldo, İspanya'nın bugün Pazar günü oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i "kolayca" yeneceğini öngörüyor ve New Jersey'de zafere ulaşmalarını sağlayacak faktörleri sıralıyor.

İspanya, yarı finalde Fransa'yı 2-0'lık ezici bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası finaline yükselirken, Arjantin ise bu haftanın başlarında İngiltere'yi yenmek için geriye düşmüş durumdan geri dönmek zorunda kalmıştı.

İspanya, grup aşamasındaki açılış maçında zayıf bir rakibe karşı berabere kalmasına rağmen, o zamandan beri arka arkaya altı maç kazandı ve turnuva boyunca sadece bir gol yedi.

Öte yandan Arjantin, 39 yaşındaki kaptanı Lionel Messi’nin muhteşem performansına büyük ölçüde güveniyor. Messi, yedi maçta sekiz gol attı ve Altın Ayakkabı yarışında Kylian Mbappé’nin iki gol gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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Ancak Ronaldo, TikTok'taki resmi hesabında 2002 Dünya Kupası'nı Brezilya ile kazanan takım arkadaşı Denilson ile yaptığı sohbette, 2026 Dünya Kupası finalinin nasıl geçeceği konusundaki görüşünü oldukça net bir şekilde ortaya koydu.

Ronaldo şöyle konuştu: “İspanya’nın kazanacağını ve maçın kolay geçeceğini düşünüyorum. Benim için Fransa ve İspanya her zaman şampiyonluk adayları olmuştur. Fransa-İspanya maçı öncesindeki programı her zaman hatırlarım; o programda şampiyonun o maçta galip geleceğini söylemiştim.”

Ronaldo sözlerine şöyle devam etti: “İspanya’nın olağanüstü oyun stili sayesinde kolayca kazanacağını düşünüyorum. Onların oyun stili sadece bu Dünya Kupası’nda sergiledikleriyle sınırlı değil, uzun zamandır bu stili uyguluyorlar; bu oyun tarzıyla büyüdüler.”

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“La Fenomenó” şöyle devam etti: “Bu felsefede Guardiola’nın izlerinin çok fazla olduğunu düşünüyorum; o bu felsefeyi 2006 ve 2007 yıllarında Barcelona’da başlattı.”

Ve şöyle ekledi: “Arjantin bir tehdit oluşturuyor, ancak İspanya açık ara çok daha iyi.”

Ronaldo, Arjantin’in oluşturduğu tehlikeyi ve pes etmeyen tutumunu tam olarak fark etse de, Mısır’a karşı 3-2’lik galibiyet ve İngiltere’ye karşı 2-1’lik zaferde olduğu gibi, bunun galibiyet için yeterli olacağını düşünmüyor.

Ronaldo, “İspanya’nın kolayca kazanacağını düşünüyorum. Arjantin’in maçı 1-0 ya da 2-0 biten bir maça dönüştürecek kadar gücü olduğunu sanmıyorum çünkü İspanya maç boyunca topun hakimiyetini elinde tutacak” diye ekledi.

Sözlerine şöyle devam etti: “Arjantin’in bu Dünya Kupası’ndaki en büyük başarısı, birçok kez maçları tersine çevirme şekli. Messi, Dünya Kupası’nda bir kez daha güzel bir hikaye yazıyor. Bu takım, zorlukların üstesinden gelme karakteri ve ruhunu sergiliyor. Bu çok güzel ve etkileyici bir şey; ondan ders almalıyız.”

Şöyle vurguladı: “Ancak İspanya’nın oyun tarzının son derece mekanik olduğunu düşünüyorum. Her seferinde ve her aşamada yapmanız gereken budur: acele etmeyin. Onlar topu hızlı oynuyor, maçı yönetiyor ve top hakimiyetiyle oyunu sakinleştiriyorlar.”

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