Yeni bir belgesel film, Pep Guardiola'nın Manchester City ile geçirdiği son yıllardan çarpıcı kulis detaylarını gözler önüne seriyor ve İspanyol teknik direktörün gerek kişisel gerekse kulüp içindeki yaşadığı krizlere ışık tutuyor.

«Amazon Prime» tarafından hazırlanan belgesel serisi, Guardiola'nın yaşadığı zorlu dönemin ayrıntılarını belgeliyor. Bu dönem, teknik direktörün kişisel hayatındaki çalkantıları, Manchester City'den ayrılma noktasına yaklaşmasını ve Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin duygusal ayrılığını içeriyordu.

Guardiola, Kasım 2024'te Manchester City ile yeni bir sözleşme imzalamış olsa da seri, «Etihad» Stadı'ndaki görevini uzatmamaya ne kadar yaklaştığını, takımdaki geleceğini yeniden gözden geçirmesine yol açan koşullar altında ortaya koyuyor.

Bir sahnede Guardiola, yönetmen Kevin Macdonald'a, takımının 2024 yılında üst üste dört maç kaybetmesinin ardından kulüp yönetimine «Belki de her şey bitti» dediğini anlatıyor.

Bir başka sahnede ise Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak, İspanyol teknik direktörü görevine devam etmeye ikna edebileceğinden emin olmadığını açıklıyor. Al Mubarak şöyle diyor: «Yalancı çoban hikâyesini bilir misin, sürekli 'Kurt geliyor' diye bağıran çocuğu? İşte o, o çocuk. Onu her zaman ikna etmeyi başardım, ama geçen yıl bu sefer kurdu gerçekten gördüğünü anladım.»

Sahada ve saha dışında krizler

Bu dönem, Manchester City için zorlu bir sezonda geldi ve birçok krizle aynı zamana denk düştü. Bunlardan biri, kulübe yöneltilen ve İngiltere Premier Lig'in mali kurallarını ihlal etmekle ilgili 115 suçlamaydı; bir diğeri ise 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi Rodri'nin uğradığı uzun süreli sakatlıktı.

Aynı dönemde Guardiola, eşinden ayrılmasının ardından zorlu kişisel koşullardan geçiyordu. Kasım 2024'te Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısında alınan çarpıcı 3-3'lük beraberliğin ardından başında ve burnunda çok sayıda çizikle görünmesi, ruhsal durumu hakkında geniş spekülasyonlara yol açtı.

Guardiola kişisel sorunlarının işini yapma becerisini etkilediğini kabul etmese de teknik ekibinin en eski üyelerinden Manel Estiarte, oyuncuların teknik direktörlerinin davranışlarında meydana gelen değişimden duydukları endişeye değindi.

Estiarte şöyle dedi: «Endişeliydiler çünkü Pep gergindi. Üzgündü, farklıydı ve nedenini bilen tek kişi bendim. Takıma dedim ki: Lütfen, şunu anlamalısınız ki bazen fevri, sert mizaçlı ya da değişken ruh hâlli olabilecek bir teknik direktörün yönetimi altında oynamıyorsunuz. Bir boşanma süreci yaşayan bir insan görüyorsunuz.»

Guardiola kişisel koşulları hakkında bizzat, Manchester City'nin Aralık 2024'te Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a kaybettiği bir maç sırasında oyuncularına konuştu.

Onlara şöyle dedi: «Beyler, size bir şey itiraf etmek istiyorum. Dünyanın en güzel kadınından, eşimden ya da eski eşimden ayrıldım. Onu tarif edilemez bir şekilde seviyorum, ama tutkuyu kaybettik.»

Şunları ekledi: «Onu seviyor muyum? Evet, kesinlikle. Peki o beni seviyor mu? Evet. Ama tutkuyu kaybettik. Futbolu nasıl oynuyorsunuz? İçten gelen bir şeyin dürtüsüyle oynuyorsunuz. Tutku nerede? Hayatınızda, ne yaparsanız yapın, tutkuyla yapın. Ben yalnızca iyi bir oyuncu istemiyorum, tutkuya sahip oyuncular istiyorum.»

Guardiola'dan sert mesajlar

Guardiola'nın ayrıntılara ve taktik planlara gömülmüş hâlde göründüğü sahnelerin yanı sıra belgesel serisi, İspanyol teknik direktörün oyuncularına açık sözlü ve sert konuşmalar yaptığı birçok anı da içeriyor.

Bir yenilginin ardından Guardiola takımına sert bir tonda şu mesajı verdi: «Ben sizin için çalışıyorum ve boşanmam, ailemden uzak kalmam ve diğer her şey dâhil olmak üzere hayatımı sizin için bir kenara koyuyorum. Peki siz karşılığında ne veriyorsunuz?»

Şunları ekledi: «Hepinizin ortaya koyduğu performans... utanç verici bir şey beyler. Bunu gördüğümde bitkin ve tükenmiş hissediyorum, istifa etmek istiyorum. Bu şekilde oynadığınızda kendimi yalnız hissediyorum.»

Başka sahnelerde Guardiola, oyuncularını, seviyeleri yükselmezse «yeni bir teknik direktör bulacakları» konusunda uyardı.

Ayrıca oyuncularının kalplerine işlemek için bir bıçak kullanmaktan söz etti, başka durumlarda oyuncuların birbirlerine sarılmaları ve maçlardan önce kendisine de sarılmaları konusunda ısrar etti; bazı zamanlarda ise düşen performansı, oyuncuların gol attıktan sonraki soğuk kutlamalarıyla ilişkilendirdi.

De Bruyne'nin ayrılığı Guardiola'yı yaralıyor

Kış ve yaz transfer dönemlerinde takımı yeniden inşa etme kapsamında Manchester City, yaşları ilerlemeye başlayan kadrosunun unsurlarını yenilemeye yöneldi.

Kulüp, Fransız kanat oyuncusu Rayan Cherki'yi kadrosuna katarken, takımla geçirdiği 10 yılda 16 kupanın sahibi Kevin De Bruyne Etihad Stadı'ndan ayrıldı.

Seri, De Bruyne'nin ayrılmak istemediğini ortaya koyuyor; Belçikalı yıldız son derece etkilenmiş görünüyor ve kararın ailesi üzerindeki etkisinden söz ederken ağlama noktasına geliyor.

Guardiola, De Bruyne'den vazgeçme kararını almak zorunda kaldığı en zor kararlardan biri olarak nitelendirdi ve şöyle dedi: «Kalbimi kıran bir şey. Kevin olmasaydı yaşadığımız o dönem... unut gitsin. Burada, ofiste ağlıyordu. Tanrım.»

Şunları ekledi: «Bu oyuncuya karşı büyük duygular besliyorum, birlikte muhteşem anlar yaşadık. Ama sonunda daha katı ve daha akılcı olmak zorundasın.»

Buna karşılık Manchester City'nin sportif direktörü Hugo Viana, Haziran 2025'te 30 milyon sterlin karşılığında transfer edilmeden önce Rayan Cherki'nin davranışlarıyla ilgili soru işaretleri bulunduğunu açıkladı.

Fransız oyuncunun tercih edilmesi kısmen De Bruyne'nin üstlendiği rolü telafi etmek içindi, ancak Viana açıkça şöyle konuştu: «Cherki hakkında elimizde bulunan bilgiler tamamen olumlu değildi. Herkes yeteneklerinin ve kabiliyetinin farkındaydı, ama düzensiz mizaçlı bir oyuncu olduğuna dair yaygın bir kanaat vardı.»

Cherki, geçen sezon Manchester City'nin en dikkat çeken oyuncularından biri hâline gelerek bu endişeleri aşabileceğini kısa sürede kanıtladı; Premier Lig'de 33 maçta dört gol atıp 12 gole asist yaparak turnuvada ikinci en yüksek asist ortalamasına ulaştı.