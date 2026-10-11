Guardiola'nın bununla ne ilgisi var? Haaland, yuhalamaların ardından City'li yıldızla aynı görüşte değil

Norveçli forvet Erling Haaland, takımı Manchester City'nin Anfield'da düşmanca bir karşılama ortasında ev sahibi Liverpool'u 3-0 yenmesinin ardından duyduğu gururu dile getirdi.

Premier Lig'in mali kurallarını birçok kez ihlal ettiğine dair hükmün ardından oynadığı ilk maçta, aleyhine verilen kararı temyize götüren Manchester City, on oyuncuyla mücadele eden Liverpool'u devirdi.

ESPN, City oyuncularının maç boyunca yuhalamalara maruz kaldığını, ancak bu atmosferde parladıklarını aktardı. Ryan Gravenberch'in ikinci yarının ortasında kırmızı kart görmesinin ardından gelen üç hızlı golün ilkini Haaland kaydetti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Manchester City cephesinde büyük bir coşku yaşandı; Haaland, deplasman taraftarlarının kutlamalarının tadını çıkararak sahada birkaç dakika geçirdi.

Haaland, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Her taraftar için bu, uzun süre bizimle kalacak harika bir an. Hem maç sırasında hem de maçtan sonra hissettiklerimiz açısından böyle" dedi.

Norveçli golcü, "Maç zorlu ve yorucuydu, ama harika bir karakter ortaya koyduk. Herkesle çok gurur duyuyorum" diye ekledi.

Manchester City orta saha oyuncusu Elliot Anderson ise takımın cesaretini övdü: "Bence gerçek bir bütünlük ve mücadele ruhu gösterdik."

Anderson sözlerini şöyle sürdürdü: "Burası zor bir saha ve buraya gelmek bir meydan okuma, ama birbirimize kenetlendik, sahada birbirimiz için savaştık ve iyi bir futbol da oynadık. Bence burada büyük bir cesaret gösterdik."

Liverpool taraftarlarının yuhalamaları sorulduğunda Anderson, "Kesinlikle normalden fazlaydı; hem stadyuma gelirken hem de maçın ilk on dakikasında. Ama bence taraftarları susturma konusunda harika bir iş çıkardık" dedi.

Haaland ise atmosferin Anfield'daki alışılmış maçlardan pek farklı olmadığını düşünüyor: "Pek değil, buraya gelmek her zaman zordur."

Norveçli oyuncu, "Pep Guardiola ve Jürgen Klopp döneminde de bu karşılaşmalar iki takım için de son derece zorluydu" diye ekledi.

Haaland şöyle devam etti: "Mesele tam da bu tür anlarla ilgili; zihinsel gücümüzü korumalı, birbirimize kenetlenmeli ve etkileyebileceğimiz şeylere odaklanmalıyız. Kontrol edebileceğimiz şey ise iyi futbol oynamak ve birlikte savaşmaktır."