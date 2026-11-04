Manchester City, 2018 sonrası sezonlarda olası mali ihlallere ilişkin yeni bir soruşturmanın açılmasıyla tehdit altında.

Bu durum, İngiltere Ligi Birliği içinde, kulübün işlediği sabit görülen ihlallerin etkisinin sürüp sürmediğine dair soruların ortaya çıkmasının ardından gündeme geldi. İngiliz "Independent" gazetesi'nin aktardığına göre.

Bağımsız bir komite, Manchester City'yi 2009 ile 2018 arasındaki döneme ilişkin bir davada 114 mali kural ihlali işlemekten suçlu bulmuştu. Kulüp ise masumiyetini savunmayı sürdürüyor ve karara karşı temyiz işlemlerine devam ediyor.

City neden yeni bir soruşturmayla karşı karşıya?

Sorun, bağımsız komitenin, kulübün sponsorluk sözleşmelerinin değerinin, kulüp sahiplerinin açıklanmayan şekilde sağladığı paralarla şişirildiğini ortaya koymasında yatıyor.

Bu durum, İngiliz kulüp yetkilileri arasında, bu uygulamaların 2018 sonrasında gerçekten durup durmadığına dair sorular doğurdu; özellikle de Manchester City'nin ticari gelirlerinin yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi nedeniyle.

Bazı yetkililer, kulüp ile Abu Dabi bağlantılı sponsorlar arasındaki aynı ilişkilerin sürmesinin, açıklanmayan finansmanın devam ettiği ve sponsorluk sözleşmelerinin gerçek piyasa değerine göre değerlendirilmediği kanıtlanırsa, yeni suçlamalara kapı açabileceği görüşünde.

Guardiola'nın başarıları sorgu altında

Bu soruların önemi, Manchester City'nin 2018 sonrasında Pep Guardiola yönetiminde elde ettiği büyük başarılar nedeniyle daha da artıyor.

Takım, yedi sezonda İngiltere Ligi'nde altı şampiyonluk kazandı; bunların dördü üst üste geldi. Ayrıca yerel üçlemeyi, ardından da 2022-2023 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi zaferini içeren tarihi üçlemeyi başardı.

Bazı kulüp yetkilileri, 2018 sonrası dönemin yeterince incelenmediği görüşünde; ancak yeni bir soruşturma açmak, ilk soruşturmanın başlamasına yol açan sızdırılmış e-postalar gibi ek deliller gerektirebilir.

Soruşturma bir baskı aracına mı dönüşüyor?

Buna karşılık, bazı yetkililer yeni bir soruşturmanın davayı yıllarca daha uzatabileceği konusunda uyarırken, diğerleri temyizin sonucunu ve bu kasım ayı içinde çıkması beklenen cezaları beklemeyi tercih ediyor.

Rapora göre, bazı yetkililer yeni bir soruşturma tehdidinin, cezalara ilişkin müzakerelerde bir baskı aracı olarak kullanılabileceği görüşünde; böylece birliğin, Manchester City'nin mevcut dava cezasını kabul etmesi karşılığında ek bir dosya açmaktan kaçınabileceği düşünülüyor.

Kulübün satışa çıkarılma ihtimaliyle birlikte konunun hassasiyeti daha da artıyor; bu ister bağımsız futbol düzenleme kurumunun kararıyla ister gönüllü olarak gerçekleşsin, yeni bir soruşturma açılması gelecekteki ceza riskleri nedeniyle kulübü olası alıcılar için daha az cazip hale getirebilir.

Şu an için Manchester City masumiyetini savunmayı sürdürürken, İngiliz futbol çevresi temyizin sonuçlanmasını ve nihai cezaların belirlenmesini bekliyor.