Liverpool ve Manchester United'ın eski yıldızı Michael Owen, Arsenal'in bu sezon Premier Lig şampiyonluğunu koruma yolunda en büyük aday olduğuna inanıyor ve ilk altı takıma dair tahminlerini açıkladı.

Owen, "Metro" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu sezon şampiyonluk için birkaç rakip olabileceğini düşünüyorum."

Ve ekledi: "Arsenal'in puan hanesine bakarsanız, doksanlarda olmadığını görürsünüz, dolayısıyla sadece biraz gerilemeleri gerekiyor. Chelsea'nin Avrupa'da yer almamasıyla birlikte, onlar bir meydan okuma başlatabilir."

Şöyle devam etti: "Arsenal kesinlikle en büyük aday, ancak kolayca kazanacakları kesin değil."

Owen, Liverpool ve Chelsea'nin bu sezon Arsenal'in en yakın rakipleri olacağını öngörüyor.

Owen sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sezon Liverpool'da harika değildi, oyun tarzı eskisi kadar iyi değildi ve çok fazla gol yediler."

Ve devam etti: "Ancak Slot'un ayrılması ve yerine Iraola'nın gelmesi yeni bir oyun tarzı anlamına geliyor. Bournemouth'taki tarzı sayesinde çok heyecan kattığı doğru, ancak Liverpool çok daha büyük bir kulüp ve baskı şimdi artıyor."

Owen, Chelsea'nin şampiyonluk umutlarına dair şunları ekledi: "Chelsea transfer döneminde bir kez daha büyük paralar harcadı, ancak belki bu sefer soyunma odasını kontrol edebilecek ve oyunculardan en iyisini çıkarabilecek, tek bir takım gibi oynamalarını ve istikrarlı olmalarını sağlayacak bir teknik direktörleri var."

Şunları belirtti: "Avrupa futbolunda yer almamak önemli bir faktör ve onlara sezon boyunca iyi performans gösterme fırsatı vermeli."

Gelecek sezon Premier Lig'in ilk altı takımına dair tahminleri sorulduğunda ise şöyle dedi: "Bu aşamada Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United ve ardından Tottenham'ı seçerim."

Manchester City ise, 10 sezon boyunca ilk üç sıranın dışına çıkmadığı ve kulüp içinde ayrıcalıklı bir dönem yaratan tarihi teknik direktörü Pep Guardiola'nın ayrılmasının ardından, yeni teknik direktörü Enzo Maresca ile yeni bir aşamaya başlıyor.



















