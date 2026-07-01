Guardiola mı, Klopp mu? Hummels, Dünya Kupası’ndaki şokun ardından Almanya milli takımının teknik direktörlüğü için tercihini açıkladı

Almanya milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda 32'li turda erken elenmesinin yarattığı şokun ardından, 2014 Dünya Şampiyonu Mats Hummels, Julian Nagelsmann'ın yerine "Die Mannschaft"ın başına geçmesi için Pep Guardiola ve Jürgen Klopp'u aday gösterdi ve ikisinin "yaklaşık iki yıldır dünyanın en iyileri" olduğunu vurguladı.

Homels, "Magenta TV" kanalında yaptığı analizde, İspanyol teknik direktör Pep Guardiola ve Alman Jürgen Klopp'un, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan utanç verici bir şekilde elenmesinin ardından Alman milli takımını bu çıkmazdan kurtarmak için en ideal seçenekler olduğunu söyledi.

37 yaşındaki eski stoper şöyle devam etti: “Guardiola ve Klopp’un hem kulüp hem de milli takım fark etmeksizin her takıma uygun olduğunu düşünüyorum. Bana göre ikisi de son on yılda, hatta son on yedi ya da on sekiz yılda dünya çapında en iyi teknik direktörler. Bu yüzden ikisinin de bu görev için son derece uygun olduğunu düşünüyorum.”

Her iki ismi de adaylar listesine koymasına rağmen, Hummels eski Borussia Dortmund teknik direktörüne olan eğilimini gizlemedi. Şöyle açıkladı: “Bu, gerçekten tercih ettiğim bir yaklaşım; takımı tamamen yeniden yönlendiriyor ve tek önemli şeyin kazanmak olduğunu vurguluyor; sadece kazanmak, en önemlisi budur.”

Hummels’in açıklamaları, son büyük turnuvalarda milli takımın hayal kırıklığı yaratan sonuçlar serisine eklenen yeni bir başarısızlığın ardından, taraftarlar ve medyanın teknik kadroda köklü bir değişiklik yapılması yönündeki talepleri arasında, Alman Futbol Federasyonu üzerindeki baskıyı artırıyor.