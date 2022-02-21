Guardiola, Manchester City'yi uyardı: Şampiyonluk yarışının bittiğini asla söylemedim

Pep Guardiola, Manchester City'yi Premier Lig şampiyonluğunu kazanmak için "her maç için savaşması" gerektiği konusunda uyardı.

Tottenham'a 3-2 mağlup olan Premier Lig liderinin ikinci sıradaki Liverpool ile arasındaki puan farkı altıya düştü.

Guardiola'nın ekibi için ligde oynayacağı 12 maç kaldı ve deneyimli menajer takımının şampiyonluğa kolay bir yolculuk yapmayacağını söylüyor.

Pep Guardiola ne söyledi?

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, gazetecilere verdiği demeçte, "Her maç için savaşmalıyız ve kazanacağımız her maç şampiyonluğa daha yakın olacağız" dedi.

"Haftalar önce şampiyon olmak için çok puan almamız gerektiğini söyledim ve bunu yapmaya çalışacağız."

"Bence iyi performans gösterdik. Şampiyonluk yarışının bittiğini asla söylemedim. Zor olacak. Biliyoruz."

"Ama bir maç kaybettik. Antrenmanlarla toparlanıp bir sonraki karşılaşmaya hazırlanacağız."

Manchester City ile Tottenham arasında ne oldu?

Manchester City, Antonio Conte'nin takımına karşı 13 maç üst üste yenilgi almadığı bir karşılaşmaya çıktı.

Ancak Dejan Kulusevski sadece dört dakika içinde Tottenham'ın ilk golünü kaydetti. İlk yarı bitmeden bu kez İlkay Gündoğan sahneye çıktı ve takımının soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitmesini sağladı.

İkinci yarının başlarında Harry Kane, Tottenham'ı yeniden öne geçirse de 90+2'de Riyad Mahrez'in golü yine beraberliği getirdi. Fakat Tottenham son düdük çalmadan maç bitmez dedi ve 90+5'te Harry Kane'in golüyle maçtan 3-2 galip ayrıldı.

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