Guardiola, Manchester City'nin karanlık gecesinde hayal kırıklığına uğradı: Paris, tarihi teknik direktörün dönüşünü yas çadırına çevirdi

Manchester City'nin tarihi teknik direktörü İspanyol Pep Guardiola, Etihad Stadyumu'na döndüğü gecede büyük bir şok yaşadı; İngiliz ekibi, konuk ettiği Paris Saint-Germain karşısında ağır bir yenilgi aldı.

Paris Saint-Germain, bugün çarşamba günü Etihad Stadyumu'nda oynanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftası kapsamında yer alan karşılaşmada ev sahibi Manchester City'yi 4-2 yenerek heyecan dolu bir galibiyet elde etti.

Bu galibiyetle Fransız ekibi puanını 6'ya yükseltirken, ev sahibi ekibin puanı 3'te kaldı.

Guardiola, Manchester City ile birçok kupa kazandığı tarihi bir dönem geçirdikten sonra geçen sezonun sonunda teknik direktörlük görevinden ayrılmıştı.

Etihad Stadyumu'na duygusal dönüş

İspanyol teknik adam, eski takımının Paris Saint-Germain ile oynadığı maç sırasında "Etihad" Stadyumu'nun tribünlerinde göründüğünde Manchester City taraftarlarının coşkulu karşılamasıyla ve yüksek sesli tezahüratlarıyla buluştu.

Pep; Manchester City Yönetim Kurulu Başkanı Haldun El Mübarek ve Manchester City İcra Kurulu Başkanı Ferran Soriano ile görüştü, Paris Saint-Germain Başkanı Nasır El Khelaifi'nin yanında oturdu.

İspanyol teknik direktörün dönüşü, İngiliz kulübü için hassas bir zamanlamada geldi; geçen ay bağımsız bir komite kulübü Premier Lig mali kurallarına yönelik 100'den fazla ihlalden suçlu bulmuştu.

55 yaşındaki Guardiola, kararın açıklanmasının ardından Manchester City'nin yanında olduğunu duyurmuş ve on yıl boyunca çalıştırdığı, bu süreçte 20 kupa kazandığı kulüple bağının süreceğini vurgulamıştı.

Paris her şeyi tersine çevirdi

Ancak Guardiola, Manchester City'yi 4-2 yenen Paris Saint-Germain'in teknik direktörü, hemşehrisi Luis Enrique'den büyük bir şok yaşadı.

Kameralar, özellikle Paris'in maçın ilk 32 dakikasında 3-0 öne geçmesinin ardından Guardiola'nın yüzündeki şok ve şaşkınlık izlerini yansıttı.

Maç öncesinde kulüp yönetimine büyük desteğini gösteren ve Guardiola tribünlerde göründüğü anda onu coşkuyla karşılayan taraftarlar, özellikle ilk yarıda takımın sergilediği vasat seviye karşısında da şaşkına döndü.

Maç zaman geçtikçe kulüp yönetimine destek verme ve birlik mesajı iletme fırsatından, bir tür "taziye çadırı"na dönüştü; yüz ifadeleri değişti ve Guardiola dahil herkesin yüzünde hüzün ve üzüntü işaretleri hâkim oldu.









Guardiola eleştirilerin hedefinde

Guardiola'nın bu geceki sorunu, Manchester City'nin kendi sahasında ve taraftarı önünde aldığı ağır yenilgiyle sınırlı kalmadı; teknik direktör kendisini yeniden eleştirilerin hedefine koydu.

Guardiola, geçtiğimiz 30 Eylül'de, birlikte altı Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupası dahil kazanılabilecek tüm kupaları kazandığı İngiliz kulübüne desteğini ifade ettiği bir açıklama yayınlamıştı.

Açıklamanın ardından Guardiola, resmî olarak suçlu bulunmuş bir kulübü desteklediği gerekçesiyle hem basında hem de sosyal medyada büyük eleştirilere maruz kaldı.

Bugün Etihad Stadyumu'nda görünmesiyle Guardiola yeniden eleştirilerden uzak kalmayacak; zira bir açıklama yayınlamasının ardından büyük bir saldırıya uğradıysa, inzivasını sona erdirip Manchester City'ye açıkça destek vermesiyle durum daha da büyüyebilir.





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Paris, City'nin yıkıntıları üzerinde başarıya ulaştı

Diğer tarafta, Manchester City ve taraftarları için zor geçen bu gecede her açıdan kazançlı çıkan taraf Paris Saint-Germain oldu.

Fransız ekibi üst üste ikinci galibiyetini alarak puan kaybı yaşamadan yoluna devam etti ve Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tura doğrudan yükselme şansını güçlendirdi.

Son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Paris'in teknik direktörü Luis Enrique, kupayı üst üste üçüncü sezon da elinde tutmayı ve bu tarihi başarıyı Real Madrid ile elde eden Fransız Zinedine Zidane'ın başarısını tekrarlamayı hayal ediyor.

İlginç olan ise Paris'in bu sezonki sonuçlarının, Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste üçüncü sezon elinde tuttuğu 2017/2018 sezonundaki Real Madrid'in sonuçlarıyla benzerlik taşıması.

Real Madrid o sezona yerel ligde istikrarsız sonuçlarla başlamış, hatta La Liga'yı üçüncü sırada tamamlamıştı; ancak Avrupa'da çok farklı bir görüntü ortaya koyarak kupa töreninde yerini almayı başarmıştı.

Paris, bu sezon Fransa Ligi'nde zorlu bir başlangıç yaşıyor ve şu anda puan durumunda altıncı sırada bulunuyor.

Paris, Avrupa arenasında sergilediği muhteşem oyun sayesinde bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun en önemli adaylarından biri olarak görülüyor ve bunu Manchester City'nin kalesinde de teyit etti.

Enrique, kadrosunda birçok yıldız bulunmasına rağmen her şeyden önce takım oyununa dayanan bir ekibe sahip; bu özellik, son iki sezonda Paris'in Avrupa'da zafere ulaşmasında büyük rol oynadı.