Guardiola, Manchester City'nin Aston Villa karşısındaki geri dönüşünü anlattı: "Real Madrid'i aradım"

Manchester City'nin Aston Villa'ya karşı sansasyonel dönüşü, bir ömür boyu kulüp taraftarlarının anılarında yaşayacak.

Pep Guardiola, takımına övgülerde bulunurken kendisinin ve oyuncularının hatırlanacak efsaneler olduğunu öne sürdü.

Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha başarısız olmasına rağmen, Manchester City, neredeyse kusursuz bir sezonun ardından sezonu Premier Lig şampiyonluğu ile sonlandırdı.

Guardiola, maç sonrası yaptığı röportajda "Biz efsaneyiz, hatırlanacağız" dedi.

"Bu oyuncu grubu bu kulüpte kesinlikle ebedidir.

"Bunu yapmak çok zor. Sir Alex Ferguson, Manchester United ile bunu yıllar önce iki ya da üç kez yaptı. Şimdi bunu yapmanın büyüklüğünü bir kez daha anlıyorum."

"Real Madrid'den tavsiye aldım"

Guardiola, takımının Villa'ya karşı elde ettiği dönüşü komik bir şekilde yorumladı.

"Real Madrid'i aradım ve bana iyi tavsiyeler verdiler!" dedi Guardiola gülerek.

"Madrid'de olanları da bugün olanarı da açıklayamayız. Bu bir ivme, momentum meselesi.

"Bazen bu tür durumları yaşamak güzel. Bunun önümüzdeki sezon daha güçlü olmamıza yardımcı olacağını hissettim."

Liverpool'a övgü

Liverpool, Gök Maviler'i bu sezon bir kez daha sonuna kadar zorladı ve sezonu ikinci sırada bitirdi. Guardiola, Merseyside kulübünün performansını övdü.

"Hayatımda Liverpool gibi bir takım görmedim, başarının büyüklüğü rakibimizin büyüklüğü ile bağlantılıdır" diye devam etti.

"Liverpool'u tebrik ediyorum, bizi her hafta daha iyiye götürdüler.

"Şimdi kutlama zamanı, tekrar şampiyonuz."

Daha fazla okuma

A Mili Takım'ın Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı