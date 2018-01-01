Guardiola: Manchester City geçtiğimiz sezondan çok daha iyi

Manchester City, Premier Lig'de Liverpool'un gerisinde kalmışken, Teknik Direktör Pep Guardiola takımının geçen sezondan daha iyi olduğunu belirtti.

Manchester City geçen sezon 100 puana ulaşarak Premier Lig'de şampiyon oldu ancak teknik direktörleri Pep Guardiola, bu sezonki takımının daha iyi olduğunu savunuyor.

Guardiola, Sky Sports'a verdiği demeçte, bu sezon takımının daha güçlü olduğunu belirtti:

"Küçük detaylara baktığımızda geçen sezondan daha iyiyiz ki bu normal çünkü birlikte daha fazla vakit geçirdik. Daha fazla alternatifimiz var."

Geçen sezon rekor bir puanla Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Guardiola'ya onu en çok neyin etkilediği sorusuna, "Takımdaki uyum." yanıtını verdi ve devam etti:

"Tabii ki puan kaybettik, bunlar olağan şeyler ancak sonrasında oradaydık, bu dikkat edilmesi gereken bir şey ve benim en önem verdiğim şey."

Manchester City, ligde ilk yarı sonunda lider Liverpool'un 4 puan arkasında 44 puanla ikinci sırada yer alıyor.