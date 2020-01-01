Guardiola: Man City, Real Madrid maçını kazanamazsam beni kovabilir

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Real Madrid karşılaşması için açıklamalarda bulundu.

Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi son 16 turu öncesi baskı altında hissettiğini söyledi.

Premier Lig'de beklentilerin oldukça altında kalan ile lider ile arasındaki puan farkı 22'ye çıktı.

Ligde son olarak 'a 2-0 kaybeden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Devler Ligi öncesi Football Daily'e açıklamalarda bulundu:

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"İnsanların 'İyisin' ya da 'Yeterince iyi değilsin' dediklerini biliyorum. Bunu kabullendim. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum. Bu karşılaşmada neler yapabileceğimizin hayalini kuruyorum. 'e karşı oynayacağımız maçın tadını çıkaracağım. Onları yenemezsek başkan ya da sportif direktör gelecek ve bana 'Yeterince iyi değil, Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz bu yüzden seni kovacağım' diyecek. Ben de teşekkür edip yoluma devam edeceğim."

Guardiola, bir gazeteciden gelen Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması durumunda işinin gerçekten tehliye gireceği sorusuna, "Bilmiyorum. Birçok kez oldu. Ya da bana gelip, 'İyi iş çıkardın ama daha iyi nasıl yapabiliriz?' de diyebilirler. Zaten geldiğimden beri bunu yapıyorlar. Her zaman işleri nasıl daha iyiye götürebileceğimizi soruyorlar. Liverpool geçen sezon ilk şampiyonluk için 4-5 yıl boyunca emek verdiler. Bu bir süreç meselesi. Şimdi dünyanın en iyi takımı konumundalar" şeklinde yanıt verdi.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde 26 Şubat Çarşamba günü Real Madrid deplasmanına konuk olacak.