Guardiola: Liverpool'dan şampiyonluğu almak zor olacak

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Newcastle United yenilgisinden sonra şampiyonluğun artık Liverpool'un ellerinde olduğunu itiraf etti.

Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City, Newcastle United'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu. Liverpool'un Leicester City maçını kazanması halinde puan farkı 7'ye çıkacak.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ise mağlubiyet sonrası yaptığı açıklamalarla şampiyonluk yarışında darbe aldıklarını ve Liverpool'un şansının yüksek olduğunu belirtti: "Liverpool'dan şampiyonluğu almak zor olacak."

Guardiola, "Şansımız zor. Şampiyonluk için tüm maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Avantaj bizde değil ama devam etmemiz gerekiyor. Puan farkını kapatmak için kazanmak zorundasınız. Bugün bunu yapamadık." diye konuştu.

Man City, 3 Şubat Pazar günü evinde 47 puanla 5. sırada yer alan Arsenal ile karşılaşacak.