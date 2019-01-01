Guardiola: Liverpool durdurulamaz görünüyor

Sezona namağlup devam eden Liverpool'un şampiyonluktaki en büyük rakibi Manchester City'de mutlu sona ulaşmanın bu sezon zor olduğu inancı hakim.

Teknik Direktörü Pep Guardiola da itiraf etti. 'dan bu sezon şampiyonluğu almaları çok zor olacak.

İki takım geçen sezon nefes nefese geçen şampiyonluk yarışında inanılmaz seviyelere çıkarken 98 puan alan Manchester City, 97 puanlı rakibini geçerek üst üste ikinci Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Bu sezon ise hikâye daha farklı ilerliyor. Sezona fırtına gibi başlayan ve 13 maçta 12 galibiyet 1 beraberlik alan Jürgen Klopp'un ekibi, Man City'ye şimdiden 9 puan fark attı.

Haberin devamı aşağıda

Daha önce, ligde 30 maçtır yenilmeyen Liverpool'un kariyerinde karşılaştığı en zor rakip olduğunu söyleyen Guardiola rakibe övgülerine bu hafta da devam etti. Pep, "Liverpool durdurulamaz görünüyor. Benim takımlarım her zaman sonuna kadar savaşır ama rakipler bizden daha iyi olduklarında da bunu kabul ederiz." şeklinde konuştu.

Mücadeleyi bırakmayacaklarını ifade eden Katalan teknik adam, "Şampiyonluğu kaybedersek gelecek sezon bir daha deneyeceğiz. Manchester City 100 yıllık tarihinde ilk kez şampiyonluk kaybetmiş olmayacak. Kaybedersek emekli olmam ama hayal kırıklığına uğrarım." sözlerini kullandı.

Manchester City geride kalan haftada 'yi 2-1 yenerken, Liverpool da aynı skorla 'ı devirdi.