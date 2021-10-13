Guardiola, 'küçük prensi'nin sözleşmesini 6 yıl daha uzatacak

Çıktığı ilk maçtan beri Foden'a olan hayranlığını dile getiren Guardiola, genç oyuncusunun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmak istiyor.

Goal'in özel olarak aldığı bilgiye göre Phil Foden için Manchester City 6 yıllık sözleşme teklif etti ve İngiliz futbolcu City'le her konuda anlaştı.

21 yaşındaki oyuncunun şu anki sözleşmesinin bitmesine üç yıl var ancak Pep Guardiola, yetenekli futbolcusuna ne kadar güvendiğini göstermek istediği için Foden'ı yeni bir sözleşmeyle ödüllendirdi.

Phil Foden'ın, İngiltere Milli Takımı'nın kampından bulunmasından dolayı Manchester City'nin önümüzdeki günlerde bu anlaşmayı resmen açıklaması bekleniyor.

Ne söylendi?

Manchester City'nin altyapısından yetişen ve City hayranı olduğunu belirten İngiliz yetenek, hiçbir zaman Manchester City dışında bir takımda oynamayı hayal etmediğini de söylemişti.

2021 yılının başında yaptığı açıklamada Phil Foden, "Manchester City taraftarı olarak büyüdüm. Bu yüzden, kendimi sadece City için oynarken hayal edebiliyorum" demişti.

"Desteklediğiniz bir kulüp için oynamanız her zaman büyük bir avantajdır."

Büyük resim ne gösteriyor?

Manchester City takımının, 2017 yılında Houston'da Manchester United'a karşı oynadığı maç sonrasında Pep Guardiola, Phil Foden'a övgü dolu sözler söylemişti. İspanyol teknik adam, o maçtan bu yana İngiliz futbolcusuna olan hayranlığını gizlemiyor.

Ancak Foden, City patronunun ilk takımın etrafında olmaktan ve kiralık gitmek yerine Kevin De Bruyne ve David Silva'dan öğrenmekten daha fazla deneyim kazanacağına inandığı fırsatlar için sabırlı olmak zorunda kaldı.

İngiliz genç yetenek, Manchester City'deki ilk zamanlarında Kevin De Bruyne ve David Silva'nın gerisinde kalmıştı. Pep Guardiola, çok güvendiği Phil Foden'ı başka bir takıma kiralık olarak göndermek yerine, onun tecrübeli oyuncularından bir şeyler öğrenmesini sağlamıştı.

Manchester City için 130 maça çıkan Phil Foden, 33 karşılaşmada gol sevinci yaşadı. İngiliz oyuncu, genç yaşına rağmen 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşarken Şampiyonlar Ligi'nde de final oynadı.

Foden, takımdaki etkisini ve yeteneğini artırdığını Ballon d'Or için açıklanan 30 kişilik kısa listede yer alarak gösterdi. De Bruyne, Raheem Sterling, Ruben Dias ve Riyad Mahrez gibi takım arkadaşlarıyla aynı listede yer alan İngiliz oyuncu, Manchester City'nin önemli oyuncularından birisi olduğunu kanıtladı.

Euro 2020'de İngiltere Milli Takımı'nın formasını giydikten sonra sezona erken başlayan Foden, sakatlanarak formasından bir süre uzak kalmıştı.

Eylül ayındaki Chelsea deplasmanında, Manchester City formasını başarıyla terleten genç yıldız; sol kanat, 10 numara ve sahte dokuz pozisyonlarında görev yaparak City'nin galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Phil Foden, birçok mevkide başarıyla oynarken bu sezon, Pep Guardiola'nın planlarının önemli bir parçası olacak.

Sterling, Mahrez, İlkay Gündoğan ve Gabriel Jesus'un ise 2 yıllık sözleşmeleri kaldı. Bu oyuncuların gelecekleri hakkında, henüz bir karar verilmedi.

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