İsrailli oyuncu, Goal'e verdiği özel röportajda Barcelona'da ayrıldıktan sonraki dönemin 20 yıl evsiz kalmak gibi olduğunu söylüyor.

Barcelona taraftarları, popüler olmayan Ronald Koeman ve en parlak yıldızlarından yoksun bir oyuncu kadrosu ile Real Madrid'e karşı yeni bir El Clasico'ya kendini hazırlarken, Pep Guardiola'nın onlara yaşattığı 5 gollü galibiyetli günlere özlem duyacaklar. Ebedi rakiplerine karşı 5-0'lık zafer.

Guardiola, Barça'da tartışmasız dünyanın en büyük teknik direktörü olmayı öğrendi - ancak Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta ve diğerlerini çalıştırmadan önce, Gai Assulin'i de içeren B takımında benzersiz yöntemlerini geliştirdi.

Assulin, kariyerini doldurmaya yetecek kadar olay ve tartışma ile futbolda bir kariyere sahip oldu. Barcelona için oynayan ilk ve tek İsrailli'ydi. Aynı zamanda ülkesi için üst düzeyde bir kupa kazanan en genç oyuncu oldu. İspanya ve İtalya'dan Romanya ve Kazakistan'a kadar Avrupa'da tam anlamıyla oynamadan önce Manchester City tarafından kadroya katıldı.

Ancak tüm bunlara rağmen, 12 yaşında La Masia akademisine imza atan ve genç ve yedek takımlarda Guardiola'nın dizinde eğitim alan, özünde bir Barça adamı. O yüzden şimdiki Manchester City patronu hakkında anlatacak birkaç hikâyesi var.

Manchester'daki evinden Goal'e özel röportaj veren 30 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu şunları söylüyor:

"Play-off'larındaydık ve son maçı hatırlıyorum... İlk maçı deplasmanda oynadık. Evimizdeki ikinci maçta herkes çok gergindi, yükslip yükselemeyeceğimiz o maça bağlıydı.

"Son antrenmanda Guardiola kaptana, 'Takımı siz seçin, oyuncuları siz seçin, hanginizin oynadığı umurumda değil çünkü size yüzde 100 güveniyorum ve kazanacağınızı biliyorum. Siz takımı seçin, ben oturup keyfime bakacağım' dedi.

"Bu benim hafzamda kaldı çünkü o zamandan beri hiçbir menajerden bunu duymadım. Sonunda hepimiz oynamak istedik, bu yüzden sonunda bir seçim yapmak zorunda kaldı, ama bu bende kalan bir deneyim. Hocaların en sevdiği şey, takımı seçmektir!

Guardiola'nın yönetiminde Assulin en tepeye çıktı. 2007'de henüz 16 yaşındayken Barcelona B takımından mezun oldu.

2007-08 sezonunun sonunda Guardiola, kıdemli Barca patronu olarak terfi ettiğinde, Assulin'i de yanına alacağı bildirildi. Ancak ciddi bir diz sakatlığı Assulin'in ilerlemesini durdurdu ve döndüğünde yeni patron Luis Enrique'nin altındaki B takımına girmek için bile mücadele etmek zorunda kaldı.

Barca'dan ayrıldı, Manchester City'ye taşındı, ancak Roberto Mancini yönetimindeki ilk takıma giremedi ve böylece göçebe bir kariyere başladı: İspanya'da Racing Santander, Hercules ve Sabadell; İsrailli Hapoel Tel Aviv, Kazakistanlı Kairat ve Rumen takım Politehnica Iasi. Son olarak ise şubat 2021'de Serie D kulübü Crema ile yollarını ayırdı.

Assulin için Barca'dan ve ardından Manchester City'den ayrılmak Cennet Bahçesi'nden atılmak gibiydi. Çok geçmeden futbolu en acı gerçekleriyle yüz yüze geldi.

"City'den ayrıldıktan sonra İspanya'da ikinci ligdeydim ve o zaman gerçek futbolun ne olduğunu anladım" diyor. Assulin.

"Barcelona ve Manchester City'de büyüdüğünüz zaman işler tamamen farklı oluyor, her şey bir rüya gibi.

"Diğer kulüplere gittiğimde çok önemli olmadığı için isim vermeyeceğim ama bazı zorlu soyunma odalarım oldu. Soyunma odasını savaşta gördüm, yabancı oyuncularla İspanyol oyuncular arasında gerginlik hissedebiliyordum. Artık var olmadığını umduğum ama her zaman var olacağını düşündüğüm bir şey."

Assulin, Doğu Avrupa'daki deneyimlerinden özellikle genç oyunculara A takım futbolu arayışında yaratıcı olmaya özendirici bir uyarıda bulunuyor.

"Genç oyunculara tavsiye vermem gerekirse Batı] Avrupa ülkelerinde kalın. Futbol açısından İngiltere'de kalın, İspanya'ya gidin, İtalya'ya, Almanya'ya, Fransa'ya gidin. Başka yerleree gitmeyin, özellikle gençken. Farklı kulüplerde çok amatörlük, çok sıkıntı yaşadım.

"Dünyanın en iyi kulübü diyebileceğim bir yerde büyüdüğüm için belki benim için daha zordu. 20 yıl bir malikanede yaşayıp sonra evsiz kalmak gibi."

2010'da sadece 56 dakikalık üst düzey futboldan sonra Barça'dan ayrılan Assulin, yeni bir anlaşma imzalamayı reddettiğini söylerken, Barça o sırada kendisine bir sözleşme teklif etmediğini iddia etti.

Ne olursa olsun, serbest oyuncuydu ve Manchester City'ye taşınmayı seçti.

Assulin, Manchester City ile iki buçuk yıllık bir sözleşme imzaladı ancak sadece yedi maç oynadı. Championship'Te Brighton'da kiralık olarak forma giydi. Başka yerlerden gelen teklifleri reddettiğini söylüyor ancak geriye dönüp bakıldığında bunun büyük bir hata olduğunu kabul ediyor.

"Tabii ki kalmak isterdim, orası benim evimdi ama Luis Enrique ile mümkün değildi. Artık o takımda oynama şansının olmayacağı bir yerde kalmanın bir anlamı yok. Barcelona yaşadığım en iyi yerlerden biriydi ama ayrılmak zorunda kaldım çünkü oynayamazdım, bu yüzden doğru olanı yaptım.

"Manchester City'ye geldiğim için pişman mıyım? Bu çok büyük bir şeydi, A takımın bir parçası olacağımı düşünmüştüm ama işler bu şekilde gitmedi. İnsanları suçlamayı sevmiyorum, kendime ve ne olduğuna bakmam lazım. Yapamadım ama şansım da yanımda değildi.

"Manchester City gelişiyordu, çok sayıda harika oyuncu, pahalı oyuncu satın aldıkları bir dönemdi. Genç bir oyuncu olarak orada olmak için doğru zaman değildi. Gelmek için en iyi yer değildi.

"İspanya'da benimle ilgilenen birkaç kulüp vardı. Numancia'nın [eski Barca kaleci antrenörü ve gelecekteki teknik direktör Juan Carlos Unzue] menajerim ile konuştuğunu hatırlıyorum, bana 'Buraya geleceksin ve oynayacaksın' demişti. Gerçekten katılmamı istedi, bana ve potansiyelime inandığını söyledi.

"Zordu, Manchester City'den gelen teklif çok cezbediciydi, geleceğim için en iyi projenin hangisi olduğunu düşündüm ve City'nin öyle olacağını düşündüm. İspanya'da geçen bunca yıldan sonra bir değişiklik istedim, farklı bir ülkenin, farklı bir futbolun zihniyetini elde etmek ve işe yarayacağını ummak. Asla A takımda olmayacağımı bilmiyordum."

Manchester'daki zamanından kalan iyi bir şey vardı: Eşi ve çocuğunun müstakbel annesiyle tanıştı. Assulin kuzeybatıda kalıyor ve Goal'e, evinin dışındaki yoğun gri gökyüzünü Zoom aracılığıyla göstererek İngiltere'de kaldığını kanıtlıyor.

Kariyeri için Avrupa'yı gezdikten sonra Assulin, kariyerinden sonra ailesine yakın olmak için İngiltere'de kalmaya kararlıydı. Böylesine çalkantılı bir kariyerden sonra, sonunda kendisi ve çocuğu için biraz istikrar istiyor.

"Karımla City'deyken tanıştım – Charlotte, o Cheshirelı – ama tanışır tanışmaz Santander'e taşındım. Santander'de bebeğimiz oldu ve ondan sonra o Benimle İsrail'e geldi. Dünyanın her yerini gezdim. Şanslıydım ki bu kadar çok yer gördüm ama kızım büyüdükten sonra ne olacak diye düşündük.

"Onun için en iyisini istiyorum ve benim gibi ortalıkta dolaşmamasını istiyorum, bunu yapmasını istemiyorum - istikrarlı olmasını istiyorum. Geçen sezon İtalya'da oynadım ve bu onun için çok inciticiydi. Benim, yanında olmama alışkındı. Burada kalmam gerektiğine karar verdik. Burası bizim evimiz ve onun için en iyisini yapacağım.

"Başka bir yerde bir kulüp bulursam gitmem gerekecek, bu iş ama burada, İngiltere'de birkaç kulüple konuşuyorum. Burada bir profil oluşturmaya çalışıyorum. Her yerde bulundum ama burası evim. Önümüzdeki birkaç ay içinde İngiltere'de bir kulüp olacak, burada kalacağım ve her şey mükemmel olacak."