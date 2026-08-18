Manchester City'nin kulis arkasında yaşadığı çöküşün boyutunu gözler önüne seren benzeri görülmemiş bir sahnede, Pep Guardiola, istifa etmeyi ima etmeye kadar varan ateşli ve şok edici bir konuşmayla oyuncularına öfkesini kustu.

Amazon Prime platformunda yayınlanan yeni belgesel film "Güzel Bir Takıntı"nın olayları kapsamında, Katalan teknik adam kulüpteki son iki yılına ışık tuttu. Dört bölümden oluşan belgesel, kameralarıyla Kasım 2025'te, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen'e 0-2 mağlup olunmasının ardından yaşanan kritik bir anı belgeledi.

Patlama konuşması

Guardiola soyunma odasında sinirlerine hâkim olamadı ve oyuncularına şöyle bağırdı: "Beyler, bu bir rezalet, artık bardak taştı çocuklar! Hepiniz onlara en iyi olduğumu kanıtlayacağım zihniyetine sahip olmalısınız, bu başarısız teknik adama diğerlerinden daha iyi olduğumu kanıtlayacağım. Bu, aranızda bir rekabet ve bugün o rekabet neredeydi?"

Belli bir acıyla şunları ekledi: "Üzgünüm, kendinize güvende, korunmuş ve güvenli hissetmeniz için yapmaya çalıştığım aptalca şeyler yüzünden kendimden hayal kırıklığına uğradım, kendimi bir aptal gibi hissediyorum."

Öldürme tehdidi

Konuşma sitemden sert bir azarlamaya dönüştü; Guardiola kişisel fedakârlıklarının boyutunu ortaya koyarak şöyle dedi: "Buraya sabah sekizde geldim beyler, kalplerinize ulaşmaya çalışarak uzun saatler geçirdim ve başaramadığımda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Siz bunun karşılığını bana ödemiyorsunuz. Ne olacak biliyor musunuz? Başka bir teknik adamınız olacak."

Oyuncularının alışık olmadığı bir tehdit tonuyla devam etti: "Sezon sonunda üzgün bir yüz görürsem, sizi öldürürüm. Kararları aldığımda bir şeyden yakınan yüzlerinizi görürsem, sizi öldürürüm, lanet olsun daha çok çalışın, daha iyi çalışın, daha iyi bir hayat yaşayın."

Boşanma ve yalnızlık

Mesele teknik boyutta kalmadı; belgesel teknik adamın yıpranmış insani yönünü de ortaya çıkardı. Acı dolu bir samimiyet anında Guardiola, oyuncularını cesaret ve bağlılık eksikliği nedeniyle azarladı ve bunu zorlu ailevi koşullarıyla ilişkilendirdi.

Şöyle dedi: "Kaybedebilirsiniz ve ben sizi çok savunuyorum, ama bu cesaret, tutku, sevgi ve kazanma isteği eksikliği kabul edilemez. Ben hayatımı yaşıyorum, boşanma sürecimi yaşıyorum ve ailem hepiniz yüzünden benden uzakta, karşılığında ne alıyorum? Bu rezil performansı, bu bir utanç beyler."

Soyunma odasını sarsan konuşmasını, her şeyi özetleyen şok edici bir cümleyle bitirdi: "Lanet olsun, bardak taştı, bu performansı gördüğümde, kendimi tükenmiş ve boş hissediyorum, istifa etmek istiyorum, kendimi yalnız hissediyorum, bu şekilde oynadığınızda kendimi yalnız hissediyorum. Yarın beni göremeyeceksiniz."