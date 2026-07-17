Guardiola, İtalya milli takımının başına geçeceği yönündeki haberlere yanıt verdi

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Manchester City’den ayrıldıktan sonra hemen teknik direktörlüğe dönmeyi düşünmediğini belirterek, önümüzdeki dönemde İtalya milli takımının başına geçeceği yönündeki spekülasyonları yalanladı.

İspanyol teknik direktör, antrenörlük dünyasında geçirdiği yaklaşık iki on yılın ardından, futboldan uzaklaşıp hayatının diğer yönlerine odaklanmanın zamanının geldiğini hissettiğini açıkladı.

"Football Italia" ağının öne çıkardığı açıklamalarda Guardiola, "Zihinsel olarak hiçbir şeyi özlediğimi hissetmiyorum" dedi.

Ve şöyle ekledi: “37 yaşındayken antrenörlüğe başladım ve tüm hayatım futbolla iç içe geçti. Artık hayatı keşfetmek ve futbolla ilgisi olmayan şeyler yaparken mutluluk hissetmek istiyorum.”

Şöyle devam etti: “İşimi seviyorum, ama bir an gelir ki dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu hissedersiniz. Belki bir gün uyanıp şöyle derim: ‘Tamam, antrenörlüğe geri dönmek istiyorum.’ Bunu özlediğimi hissetmem gerekiyor, ama şu anda öyle hissetmiyorum.”

Guardiola, şu anki önceliğinin ailesiyle, özellikle de çocuklarıyla ve 95 yaşındaki babasıyla daha fazla zaman geçirmek olduğunu belirtti.

Sözlerini şöyle tamamladı: “Hayatımın bundan sonra nasıl olacağını anlamaya çalışıyorum. Kendime daha iyi bakmak istediğim için ara vermeye karar verdim. Çocuklarımla ve 95 yaşında olup hâlâ aramızda olan babamla daha fazla zaman geçirmek istiyorum. Artık 56 yaşındayım, artık genç değilim, bu yüzden hayata bakış açınız değişiyor. Hâlâ bu yeni döneme alışmaya çalışıyorum, ama işler yolunda gidiyor."