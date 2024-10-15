Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, İngiltere milli takımı için yapılan teklifi değerlendirdikten sonra, kulübüyle olan sözleşmesini uzatmayı düşünüyor. İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Gareth Southgate'in yerine uzun vadeli bir menajer arayışında ve geçici menajer Lee Carsley, 21 yaş altı takımına geri dönmeye hazırlanıyor.

Guardiola, FA yöneticilerinin en üst tercihleri arasında yer alıyor. Manchester City'yi dört ardışık Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan İspanyol teknik direktör, futbolun en etkili isimlerinden biri ve Etihad Stadyumu'ndaki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Bu durum, İngiltere yönetiminin dikkatini çekti ve Guardiola'ya, City'den ayrıldıktan sonra İngiltere Milli Takımı'nı devralması teklifi sunuldu. Ancak, Guardiola seçeneklerini açık tutuyor gibi görünüyor.

City ile 1 yıl daha devam etmek istiyor

Daily Telegraph'a göre, Guardiola, City ile sözleşmesini 12 ay daha uzatmayı düşünüyor. City, onun daha uzun süre kalmasını tercih etse de kulüp için 12 aylık bir taahhüt bile memnun edici görünüyor.

Guardiola, son olarak Kasım 2022'de sözleşmesini uzatarak 2025'e kadar City'de kalmayı taahhüt etmişti. Ancak City'de kalırsa, bu süre daha kısa olabilir. Mirror'un haberine göre Guardiola, bir milli takımı yönetme konusunda da ilgi duyuyor.

Milli takım yönetmeyi düşünen Guardiola, kulüp düzeyine göre daha az maaş kabul edebileceğini de belirtti. Şu anda, İspanyol teknik adam için bir karar verme süresi bulunmuyor.

Guardiola, Etihad'dan ayrılması durumunda bir süre futboldan uzak kalabileceğini de ima etti. 2012'de Barcelona'dan ayrıldıktan sonra aldığı ara gibi, bir kez daha futbola ara verebilir. İtalyan televizyon programı Che Tempo Che Fa'da geleceği hakkında sorulan bir soruya Guardiola, "City'den ayrılmak? Hayır, henüz karar vermedim. Ve İngiltere'nin bir sonraki menajeri olacağım da doğru değil. Eğer karar verseydim, söylerdim... Ben de bilmiyorum, her şey olabilir" şeklinde yanıt verdi.

Carsley'nin görevi geçici

Geçici İngiltere menajeri Lee Carsley ise Guardiola'nın bu rol için doğru isim olduğunu belirtiyor. Finlandiya'ya karşı alınan galibiyetin ardından Carsley, işin kalıcı sahibi olmayı düşünmediğini ima etti: "Bu konuda pek düşünmedim. Hep aynı şeyi söylüyorum. Görevim altı maçlıktı ve bu görevden memnunum. Bu, ayrıcalıklı bir pozisyon. Gerçekten keyif alıyorum ama son iki günü pek sevmedim. İngiltere takımıyla kaybetmeye alışkın değilim, kaybetmekten hoşlanmıyorum."