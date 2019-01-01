Guardiola: İlkay Gündoğan, City tarihinin en iyi transferlerinden biri

Dinamo Zagreb ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında başarılı bir performans sergileyen İlkay Gündoğan, hocası Pep Guardiola'dan tam not aldı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında , Dinamo Zagreb'i Raheem Sterling ve Phil Foden'ın golleri ile 2-0 mağlup etti.

Karşılaşma ardından açıklamalarda bulunan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın performansını değerlendirdi.

"Ne kadar iyi bir futbolcu olduğuna inanamazsınız. İlkay olağanüstü bir oyuncu. İş ahlakına sahip. Farklı farklı pozisyonlarda oynayabilir. Buradaki ilk sezonunda çapraz bağlarındaki sakatlığı yüzünden 6 ay kadar oynayamamıştı, onu çok özlemiştim. İlkay, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden birisi."

2016'da 'dan gelen Gündoğan, City'deki ilk sezonunun büyük bir bölümünü sakatlıkla geçirmek zorunda kalmıştı. Sakatlığını atlattıktan sonra City kadrosunda istikrarlı bir şekilde yer alan İlkay, Dinamo Zagreb maçında en başarılı pas isabetine sahip 2. oyuncu oldu. 2016'dan bu yana Manchester City formasıyla 123 resmi maçta görev alan İlkay Gündoğan, 18 gol ve 18 asistlik bir performansa imza attı.