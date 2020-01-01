Guardiola, hakemi omzundan çeken Agüero'ya sahip çıktı
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Arsenal'le oynadıkları maçın yardımcı hakemi Sian Massey-Ellis'in omzundan tutup çeken Sergio Agüero'ya sahip çıktı.
Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşma City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken, maçın ardından skordan çok Agüero'nun kadın hakeme yönelik tavrı konuşuldu.
İlk yarının sonlarına doğru gerçekleşen bir pozisyonda taç atışının kendilerine verilmesi gerektiğini düşünen Agüero, Massey-Ellis'in omzundan tutup çekti. Bu hareketin kameralara yansımasıyla birlikte, federasyona Arjantinli futbolcunun ceza alması yönünde çağrılar yapılıyor.
This isn’t cool pic.twitter.com/ftcviJHgdo— gunnerblog (@gunnerblog) October 17, 2020
Guardiola'ya müsabakanın ardından bu pozisyon soruldu. Katalan teknik adam, "Yapmayın arkadaşlar. Sergio tanıdığım en nazik insanlardan biri. Problemleri başka yerlerde arayın, burada değil." sözleriyle oyuncusunu savundu.
Manchester City bir sonraki maçında çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısına çıkacak.