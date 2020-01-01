Man City

Guardiola, hakemi omzundan çeken Agüero'ya sahip çıktı

Goal Türkiye
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KUN AGUERO CITY ARSENAL 17102020
Getty
Sergio Agüero'nun kadın hakeme yönelik tavrı İngiltere'de tepki çekerken Pep Guardiola oyuncusunu savundu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Arsenal'le oynadıkları maçın yardımcı hakemi Sian Massey-Ellis'in omzundan tutup çeken Sergio Agüero'ya sahip çıktı.

Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşma City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken, maçın ardından skordan çok Agüero'nun kadın hakeme yönelik tavrı konuşuldu.

İlk yarının sonlarına doğru gerçekleşen bir pozisyonda taç atışının kendilerine verilmesi gerektiğini düşünen Agüero, Massey-Ellis'in omzundan tutup çekti. Bu hareketin kameralara yansımasıyla birlikte, federasyona Arjantinli futbolcunun ceza alması yönünde çağrılar yapılıyor.

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    Guardiola'ya müsabakanın ardından bu pozisyon soruldu. Katalan teknik adam, "Yapmayın arkadaşlar. Sergio tanıdığım en nazik insanlardan biri. Problemleri başka yerlerde arayın, burada değil." sözleriyle oyuncusunu savundu.

    Manchester City bir sonraki maçında çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısına çıkacak.

    Sergio Aguero Sian Massey-Ellis

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