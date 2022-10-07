Guardiola, Haaland-Messi karşılaştırmalarına yanıt verdi: "Kimse bir Leo değil"

Haaland, Manchester City'ye hızla adapte oldu ve gollerini sıralamaya başladı.

Haaland çılgınlığı, Southampton maçı öncesi Pep Guardiola'nın basın toplantısında tartışılan bir konuydu.

Arsenal'in Liverpool maçına bağlı olarak Manchester City, liderliği alabilir.

Ne söylendi?

Guardiola bile basın toplantısında neredeyse tüm soruların Norveçli ile ilgili olduğu konusunda şaka yaptı.

Guardiola, "Hiç kimse Leo Messi ile karşılaştırılamaz" dedi.

"Kaç tane yeni Messi çıktı? 10 ya da 15 ama hepsi başarısız oldu.

"Bütün sorular Erling ile ilgili ama oyuncularımın hepsi mükemmel."

Manchester City'nin tarzı

Haaland, Manchester City'ye hızla adapte oldu ve gollerini sıralamaya başladı.

Guardiola, "Oyunculara hücumda ve savunmada ne olacağını söylüyorum" dedi.

"Hücum farklı oynamalı, savunmamız farklı oynamalı. İşin sırrı şu ki en iyi oyunculara sahibiz.

"Bizi geçen sezonla hemen hemen aynı görüyorum ama önümüzde oyunun kilidini açabilecek bir adam var. Birkaç yılda bir biraz daha iyi oluyoruz.

"Şampiyonlar Ligi'nde rüya gibi bir pozisyondayız. Bir takımın bizden daha iyi olduğunu unutamayız. Arsenal bizden daha iyi."