Guardiola, Dünya Kupası'ndaki favori takımlarını açıkladı... ve İspanya'nın şampiyon olması için bir şart koştu

Manchester City’nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, 2026 Dünya Kupası finalleri sırasında hangi milli takımları destekleyeceğini açıkladı ve belirli bir milli takımı desteklemekten ziyade, özel bir sevgi beslediği oyuncuları destekleyeceğini vurguladı.

Guardiola, OKX sitesine verdiği röportajda şunları söyledi: “Dünya Kupası’nda sevdiğim oyuncuları seçeceğim. Tek bir milli takımı desteklemiyorum; her zaman sevdiğim ve birlikte oynadığım oyuncuların bulunduğu takımları destekliyorum ve onları desteklemekten mutluluk duyacağım.”

Katalan teknik direktör şunları da ekledi: “Arjantin Dünya Kupası’nı kazanırsa, orada tanıdığım oyuncular var; aynı şey Fransa için de geçerli. Portekiz’de ise uyumlarından etkilendiğim oyuncular var.”

Pep, turnuva boyunca özellikle Arjantin, Fransa ve Portekiz olmak üzere üç milli takımı takip edeceğini ekledi ve bu takımlarda kariyeri boyunca bağ kurduğu isimlerin yer aldığını belirtti.

Kendi milli takımının şansları konusunda ise Guardiola, 19 Temmuz’da İspanya’nın şampiyonluk kazanma ihtimalinden bahsetti ve anahtarın, kolektif sistem içindeki bireysel yeteneklerde yattığını vurguladı.

Guardiola, İspanya’nın Pedri ve Lamine Yamal’ın liderlik ettiği olağanüstü bir genç nesle sahip olduğunu belirtti, ancak şampiyonluk için Rodri’nin hazır olmasının temel bir koşul olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Rodri, Pedri ve Lamine'nin yanında orta sahada kendini kanıtlayabilirse ve en iyi formunda olursa, İspanya fark yaratabilir."