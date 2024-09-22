Guardiola'dan Manchester City'ye yapılan eleştirilere sert yanıt: Bizi yeryüzünden silmek istiyorlar!

Dünyaca ünlü teknik direktör kulübünün içinden geçtiği zorlu süreci değerlendirirken, yaşananlara isyan etti.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kulübünün mali kuralları ihlal ettiği iddialarına yönelik sert eleştiriler aldıktan sonra takımını savundu.

City, 115 suçlamayla ilgili devam eden duruşmaların sonucunda suçlu bulunursa puan kesintisi veya ligden men cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Guardiola, özellikle kulübün başarısının ardından bazı kişilerin City'nin yeryüzünden silinmesini istediğini belirterek, “Bizim yok olmamızı bekliyorlar ama sahada rakiplerimizden daha iyi olduğumuz için kazanıyoruz” dedi.

Manchester City doludizgin ilerliyor

Manchester City, Arsenal karşısında galibiyet alması halinde üst üste beşinci sezonda da ilk beş maçı kazanan ilk İngiliz takımı olacak.

Guardiola, duruşmanın sonucunda verilecek her türlü cezayı kabul edeceklerini ancak City'nin kuralları ihlal etmediğine inandıklarını belirtti. Kulüp, oyunculara ve taraftarlara sakin olmalarını ve "hiçbir kuralın ihlal edilmediğini" söyledi.