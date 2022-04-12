Pep Guardiola, Marcelo Bielsa ile rolleri değişmeleri halinde Arjantinli teknik adamın Barcelona ile kupalar kazanabileceğini, ancak kendisinin Leeds'te başarılı olamayacağını öne sürdü.

Premier Lig'de düşme hattına yakın bir konumda bulunan Leeds, Şubat ayında Bielsa'nın görevine son vermişti. Fakat bu Guardiola'nın Bielsa'ya olan saygısını azaltmışa benzemiyor.

Bielsa'ya göre daha kısa, ama çok daha görkemli bir kariyere sahip olan Guardiola, buna karşın Arjantinli meslektaşının kendisinden daha iyi bir teknik direktör olduğuna inanıyor.

Guardiola'dan Bielsa'ya sıra dışı bir övgü 😅 pic.twitter.com/zJ1jSHh0jM — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 12, 2022

Ne söyledi?

Telemundo Sports'a konuşan Guardiola, Barcelona'da ulaştığı başarıları Bielsa'nın Leeds'te yaptıklarıyla karşılaştırdı.

"Benim Barcelona kadromu ona verseniz kupalar kazanırdı. Leeds oyuncularına saygısızlık gibi olmasın, ama bana Leeds'i verseniz hala Championship'te olurdum."

Leeds'in başına 2018'de geçen Bielsa, ilk sezonunda takımı Championship'te üçüncülüğe taşımış, ancak playoff yarı finalinde Derby engeline takılmıştı.

Bir sonraki sezon şampiyon olarak Premier Lig'e yükselen Leeds, buradaki ilk sezonunda dokuzuncu sırayı alarak büyük bir sürprize imza atmıştı.

Guardiola-Bielsa ilişkisi

Bielsa, Leeds'te görev yaptığı üç yıl boyunca ortaya koyduklarıyla birçok teknik adamı etkilemeyi başardı. Fakat Bielsa ile Guardiola arasındaki yakınlık, ikilinin Premier Lig günlerinden de eskiye uzanıyor.

Futbolculuk kariyerinin son demlerindeki Guardiola'yı teknik direktörlüğe adım atmaya ikna eden isim Bielsa'ydı. İki çalıştırıcı 2012 Kral Kupası finalinde karşılaşmış, Guardiola'nın Barcelona'sı, Bielsa'nın Athletic'ini yenip kupaya uzanmıştı.

Leeds'in 16 yıllık Premier Lig hasretine son veren Bielsa'yı göklere çıkaran Guardiola, Arjantinlinin Elland Road'daki dönemini "olağanüstü" olarak nitelemişti.