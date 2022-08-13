Geçen yaz transfer edilen Brezilyalı forvet Manchester City'de sadece iki maça çıktı.

Manchester City'nin 19 yaşındaki genç yeteneği Kayky 2022/23 sezonunda kiralık olarak Portekiz ekibi Pacos de Ferreira'da forma giyecek.

Ağustos 2021'de 25 milyon euro bonservisle Fluminense'den alınan 'solak Neymar' lakaplı oyuncu A takımda çıktığı iki maçta da oyuna sonradan dahil oldu.

Hücum hattında dünya çapında yıldızları barındıran Manchester City, Kayky'yi süre alıp tecrübe kazanabileceği bir takıma gönderme kararı aldı.

Kayky'ye neden 'solak Neymar' deniyor?

2020'de Fluminense U17 takımında parlayan ve oyun stiliyle Neymar'a benzetilen Kayky, Brezilya U17 Şampiyonası'nda 12 gol atarak Altın Ayakkabı ödülünü kazanmıştı.

O tarihte henüz A takım seviyesinde maça çıkmamış olmasına rağmen Liverpool ve Shakhtar Donetsk'in de aralarında bulunduğu Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Brezilyalı yeteneğin peşine düştü.

2021'de A takıma yükselen Kayky ilk maçuna 4 Mart'ta çıktı, profesyonel kariyerindeki ilk golü ise 6 Nisan'da attı. 6 Mayıs 2021'de Fluminense tarihinin Copa Libertadores'te gol atan en genç ismi unvanını kazandı ve o yaz City'nin yolunu tuttu.

Manchester City formasını ilk kez 7 Ocak 2022'de FA Cup'taki Swindon maçında giyen Kayky, 12 Şubat'ta Premier Lig'deki Norwich mücadelesinde de yedekten oyuna girmişti.