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Manchester City'nin de aralarında bulunduğu kulüplerde teknik direktörlük yapan Pep Guardiola, Jürgen Klopp'tan övgü dolu sözlerle bahsetti. Guardiola, bu açıklamaları Bundesliga Magazine'e yaptı.

Guardiola ve Klopp birbirlerini on yılı aşkın süredir tanıyor. İkili arasındaki rekabet, Guardiola Bayern Münih'i, Klopp ise Borussia Dortmund'u çalıştırırken Almanya'da başladı.

İki teknik direktör arasındaki mücadele daha sonra İngiltere'de devam etti. Klopp Liverpool'un, Guardiola ise Manchester City'nin başındaydı.

Klopp artık Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü. Geçen pazartesi Hollanda'yı 5-0 yenerek Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

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Guardiola, Klopp'un DFB'deki görevinin başarılı olacağından emin. "Jürgen, oyunculara kendi futbol anlayışını benimsemeleri için ilham verecek. O zaman işler yeniden yoluna girecek."

"Bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nı ya da Dünya Kupası'nı kazanıp kazanamayacaklarını kimse söyleyemez. Ama Alman taraftarların millî takımlarıyla yeniden gurur duyacağından %100 eminim" diye devam etti.

Guardiola sözlerini şöyle sürdürdü: "Klopp, futbolun en iyilerinden biri. Ona ne kadar hayran olduğumu kelimelerle anlatamam bile."

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"O, futbol dünyamızı daha iyi bir yer hâline getiren kişilikte bir teknik direktör. Karizması var ve insanlarla iletişim kurmakta inanılmaz derecede iyi" diyerek sözlerini tamamladı.