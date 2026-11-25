17 yıllık zafer ve aralıksız baskının ardından Pep Guardiola durup nefes almaya karar verdi. Manchester City'nin başında geçirdiği ve 41 resmi kupa kazandığı tam 10 yıl, kendisine bu yaz uzun zamandır beklenen bir mola vermesi için yeterliydi. Bu, Barcelona ile Bayern Münih arasındaki ünlü molasının ardından kariyerindeki ikinci mola olacak.

Reklam

Brezilya'ya yaptığı özel bir seyahatte Guardiola, İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun yayımladığı sıra dışı bir röportajda, Barcelona'nın "Altın Takım" dönemindeki eski takım arkadaşı efsane Romario ile bir araya geldi. Santpedorlu teknik adam burada içini döktü; gerçekleşmeyen hayallerini, pişman olmadığı kararlarını ve daha önce hiç anlatmadığı sırlarını açıkladı.

Neymar: Yarım kalan hayal

Guardiola'nın çalıştırdığı tüm yıldızlar arasında bir isim, gerçekleşmemiş bir hayal gibi peşini bırakmadı: Brezilyalı Santos yıldızı Neymar da Silva.

Pep, Brezilyalı yıldızı Bayern Münih'e katılmaya ikna etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını itiraf etti; ancak Neymar, Camp Nou yolunu seçti. Girişim başarısız olsa da Guardiola, Brezilyalı oyuncunun doğru kararı verdiğini vurguladı.

İspanyol teknik adamın Neymar'a hayranlığı, Barcelona'nın Santos'u ezip geçtiği 2011 Kulüpler Dünya Kupası finalinde başladı. O gün kendi kendine şöyle dedi: "Keşke onu çalıştırsaydım."

Reklam Reklam

Pep, oyuncunun akıcı oyununu, güzelliğini ve cesaretini övdü; daha sonra da Lionel Messi ve Luis Suarez ile oluşturduğu ünlü korkutucu üçlüyü izlemekten keyif aldı.

Related Topics

Gelecek maçlar COR La Liga 10:15 BAR

Hatta Pep daha da ileri gitmiş ve İspanyol gazetesine göre daha önce bir vesileyle şunu söylemişti: "Neymar Barcelona'da kalıp Paris Saint-Germain'e gitmeseydi, takım Şampiyonlar Ligi'ni iki ya da üç kez daha kazanırdı."

Messi: Barcelona'ya saygımdan onu aramadım

Brezilya'da gerçekleştirilen röportajda Lionel Messi konusu açıldığında Guardiola, kişiliğinin en insani yönünü gözler önüne serdi.

Reklam

Messi, Barcelona'dan ayrılmak için resmi talepte bulunduğu 2020 yazında Manchester City'ye katılmaya yaklaşmış olsa da Pep, onu transfer etmeyi hiçbir zaman denemediğini vurguladı. Bunun nedeni sportif ya da mali değil, tamamen duygusaldı.

Katalan teknik adam şöyle konuştu: "La Liga'dan ayrıldığımdan beri Messi'yi hiç aramadım. Ben bir Barcelona taraftarıyım ve onun orada kalmasını tercih ettim."

Reklam

Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki tarihi rekabet hakkında ise Guardiola, bunun ikisi için de bir lütuf olduğunu düşünüyor. "Bu seviyeyi korumak için birbirlerine çok yardımcı oldular" diyen Guardiola, Portekizli yıldızın gol yeteneğini övdü ve onu "üst düzey rekabetçi bir oyuncu" olarak nitelendirdi.

Lamine Yamal: Yeni varis

Guardiola'ya Messi ve Ronaldo'dan sonra bayrağı kimin taşıyacağı sorulduğunda bir an bile tereddüt etmedi ve Barcelona'nın şu anki yıldızı, 10 numaralı formanın sahibi Lamine Yamal'ı seçti.

Reklam

Pep, "Bence Yamal'ın farklı bir şeyi var. En iyisi olma arzusuna sahip" dedi ve onu herkesten ayıran şeyin hırsı olduğunu vurguladı.

Guardiola ayrıca kendisinin ve Romario'nun forma giydiği en büyük ustası Johan Cruyff'tan da bahsetti. Cruyff'un hayatı boyunca çalıştığı en iyi teknik direktör ve ona oyunu bütünüyle anlamayı öğreten kişi olduğunu kabul eden Guardiola, "antrenörlüğün yalnızca taktikten ibaret olmadığını" vurguladı.

Reklam

İtalya: Mahcup eden teklif

Büyük bir sürpriz olarak Guardiola, Manchester City'den ayrıldıktan sonra İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmak için cazip bir teklif aldığını, Paolo Maldini ve Leonardo ile görüştüğünü ancak sonunda teklifi reddettiğini açıkladı.

Guardiola sözlerini şöyle tamamladı: "Bu konuyu ilk kez konuşuyorum ama İtalya gibi bir ülkenin teklifini reddetmekten mahcubiyet duydum." Teklif yıllar önce gelseydi kabul edeceğini belirten Guardiola, her üç günde bir mücadele ettiği 17 yılın ardından gelen yorgunluğun, yeni bir meydan okumaya girişme hevesinin önüne geçtiğini açıkladı.