Guardiola bu sezon kariyerinde istemediği ilkleri yaşıyor

Southampton karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından İspanyol teknik adam, kariyerinde ilk defa üst üste 3 deplasman maçı kaybetmiş oldu.

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında , konuk olduğu 'a 1-0 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Che Adams kaydetti.

Bu sonucun ardından Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerinde ilk defa üst üste üç deplasman maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Daha fazla takım

'un 23 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Manchester City, 28. haftada 'a 2-0, 31. haftada ise 'ye 2-1'lik skorlarla boyun eğmişti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Guardiola "Gol atamayan bir takımız diyemem, bu alanda zirvedeyiz. Çok sayıda gol fırsatı yakalıyoruz. Bizden az gol yiyen birkaç takım var fakat çok fazla maç kaybettik. Benim için de bu mağlubiyetlerin sebebini bulmak zor ama ısrarcı olmak ve maçları konuşmak zorundasınız. Daha iyi oynayarak, daha çok gol atarak, daha az gol yiyerek hedefimize ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Pep Guardiola, en fazla mağlubiyet aldığı sezonu yaşıyor

28. haftada Manchester United karşısındaki 2-0'lık yenilginin ardından bu sezon 7. mağlubiyetini alan Guardiola, kariyerinde bir ilk daha yaşamıştı. Guardiola, bu sezondan önce kariyerinde bir sezonda en fazla 6 maç kaybetmişti. Chelsea ve Southampton maçlarının ardından bu sayı 9'a yükseldi.

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İspanyol teknik adam, 'nın ve 'in başında bulunduğu dönemde ligde bir sezonda en fazla 5 mağlubiyet almıştı.

Guardiola, Manchester City'de görevi geldiği ilk sezon olan 2016-17 sezonunda ise 38 maçta 6 mağlubiyetle ligi noktaladı.

İngiliz ekip ligin kalan haftalarında sırasıyla (E), (D), (E), (D) ve Norwich City (E) ile karşı karşıya gelecek.