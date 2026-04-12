Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, takımının sezonun son haftalarında neredeyse kusursuz bir şekilde arka arkaya galibiyetler elde etme deneyiminin, Premier Lig şampiyonluğu yarışında Arsenal karşısında avantaj sağlayabileceğini vurguladı.

Mikel Arteta'nın takımı, dün Cumartesi günü Emirates Stadyumu'nda Bournemouth'a 2-1 yenilerek, liderlikte 12 puanlık farkı açma fırsatını kaçırdı.

Guardiola, Manchester City'nin Arsenal'i geçmek istiyorsa, Pazar günü Chelsea ile oynanacak maçtan başlayarak kalan sekiz maçında tam puan alması gerektiğini düşünüyor ve City'nin 2023-2024 sezonunun sonunda Arsenal'den şampiyonluğu almak için dokuz maçlık galibiyet serisi yakaladığını hatırlatıyor.

Guardiola, özellikle 19 Nisan'da Etihad Stadyumu'nda rakipler arasında oynanacak doğrudan karşılaşma göz önüne alındığında, bu deneyimin belirleyici olabileceğini düşünüyor.

ESPN'in aktardığı açıklamalarda City teknik direktörü, "Her maçı kazanmalısınız, bunu geçmişte başardık, bu yüzden bunu tekrarlayabiliriz ve belki de şampiyonluğu kazanmak için tam olarak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

Pep sözlerine şöyle devam etti: "Artık geçen sezon olduğu gibi Premier Lig'de yedinci veya sekizinci sırada değiliz, ikinci sıradayız ve mücadele ediyoruz."

Arsenal sonuçlarında düşüş yaşarken, Manchester City en iyi seviyesine dönmeye başlamış gibi görünüyor. Arteta'nın takımı tüm turnuvalarda son dört maçından üçünü kaybederken, City Lig Kupası finalinde Arsenal ve FA Cup'ta Liverpool karşısında etkileyici bir performans sergiledi.

Guardiola sözlerine şöyle devam etti: "Bu dönüşümün sezonun erken dönemlerinde gerçekleşmesi gerekirdi ki daha fazla şansa sahip olalım... Öyle değil mi?"

Ve şöyle devam etti: "Gerçek bu, bunu yapabildiğimiz sürece yapacağız, ancak şampiyonluğu kazanmak için bunu her üç günde bir yapmamız gerekiyor."

"Takım sezon boyunca istikrarlı değildi, ancak hâlâ buradayız. Finalde yer almak için FA Cup yarı finalimiz var ve Premier Lig'de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Henüz bitmedi."



okuyun: Guardiola: Bernardo Silva'dan çok memnun değilim... Bu, aldığım en iyi karardı