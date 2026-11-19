Manchester City'nin eski teknik direktörü İspanyol Pep Guardiola, Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp'u futbol dünyasının en önemli isimlerinden biri olarak nitelendirerek övgüler yağdırdı. Guardiola, Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın başına geçmesinin, takımın dünyanın büyük milli takımları arasındaki yerini yeniden kazanmasına yardımcı olabilecek önemli bir adım olduğunu vurguladı.

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Guardiola, Bundesliga dergisine verdiği röportajda Klopp'a duyduğu hayranlığın kelimelerle anlatabileceğinin ötesinde olduğunu belirterek, onun futbol dünyasını daha iyi hale getiren olağanüstü bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi. "Sky Sports" sitesinin aktardığına göre Guardiola şöyle devam etti: "O, futbolun en iyi insanlarından biri ve ona ne kadar hayran olduğumu tarif bile edemem. Futbol dünyasını daha iyi bir yer yapan türden bir kişilik ve teknik adam."

İspanyol teknik adamın övgüleri Klopp'un kişiliğiyle sınırlı kalmadı, çalıştırdığı takımların oyun anlayışını da kapsadı: "Jürgen inanılmaz bir iş çıkarıyor. Oyuncuları karşı presle her top için mücadele ediyor, ayrıca direkt oyun tarzları da olağanüstü. Takımlarını izlediğimde çoğu zaman kendi kendime şunu söylüyorum: Ne futbol ama!"

Guardiola, Dünya Kupası'na hayal kırıklığı yaratan vedanın ve önceki teknik direktör Julian Nagelsmann'la yolların ayrılmasının ardından Almanya Futbol Federasyonu'nun Klopp'la anlaşarak önemli bir karar aldığı görüşünde; Alman teknik adamın tercih edilmesini bu aşamada atılabilecek en iyi adım olarak değerlendiriyor .

Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'nin eski teknik direktörü, Klopp'un büyük bir karizmaya ve oyuncularla iletişim kurma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu, bunun da Alman Milli Takımı'na hem performans hem de taraftarlarla ilişki açısından olumlu yansıyabileceğini açıkladı.

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Guardiola şöyle ekledi: " Onun yönetiminde Almanya'nın eski konumuna geri dönebileceğine inanıyorum . İnsanlar milli takıma yeniden farklı bir gözle bakacak, keyif geri gelecek ve taraftarlar takımlarıyla bir kez daha gurur duyacak."

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Alman Milli Takımı'nın bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nı ya da Dünya Kupası'nı kazanıp kazanamayacağını öngöremeyeceğini söyleyen Guardiola, Klopp'un takımda değişim yaratabileceğine dair güvenini dile getirdi ve böyle bir kişiliğe sahip bir teknik adamın soyunma odasında bulunmasının oyuncuları ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymaya motive edeceğini belirtti.

Guardiola, "Milli takımın iyi oyuncuları var. Bu oyuncular soyunma odasına girip Jürgen Klopp'u gördüklerinde kendi kendilerine şöyle diyecekler: Ne teknik adam ama, onun peşinden gideceğim. Jürgen futbol anlayışıyla onlara ilham verecek ve ardından işler daha iyiye gidecek" dedi.

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Guardiola, Klopp'u yakından tanıyor. İkili, Bundesliga ve Premier Lig'deki dönemlerinde zorlu bir rekabet yaşadı. Alman teknik adam Borussia Dortmund ve Liverpool'u çalıştırırken, İspanyol çalıştırıcı Barcelona deneyiminin yanı sıra Bayern Münih ve Manchester City'nin başında görev yaptı.

Klopp'la karşılaştığı maçlardan çok şey öğrendiğini vurgulayan Guardiola, onu teknik direktörlük kariyerinde karşılaştığı en zorlu rakip olarak nitelendirdi: "Jürgen'e karşı bir milyon kez oynamışım gibi hissediyorum. Beni yendiği maç sayısı, benim onu yendiğim maç sayısından kesinlikle daha fazla ve aramızdaki her maçtan bir şey öğrendim. Bugün, onun kariyerimde şimdiye kadarki en büyük rakibim ve karşılaştığım en zorlu hasım olduğunu söyleyebilirim."

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Saha içindeki rekabetin sertliğine rağmen Guardiola, aralarındaki ilişkide karşılıklı saygının her zaman var olduğunun altını çizdi. İkisinin de işlerinin gereklilikleriyle meşgul olmasının kişisel iletişimlerini bir ölçüde etkilediğini belirten Guardiola, dostluklarının sürdüğünü vurgulayarak sözlerini "Biz arkadaşız" diyerek tamamladı.