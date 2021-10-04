Manchester City teknik direktörü Guardiola, teknik ekibinin bir Liverpool taraftarıyla neden gerginlik yaşadığını açıkladı.

Futbolseverlerin merakla beklediği maçta Liverpool ve Manchester City, Anfiled’dan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. City adına skora denge getiren gol genç yıldız Phil Foden’dan geldi ve bu golün ardından bir Liverpool taraftarı ile Manchester City teknik ekibi arasında bir gerginlik yaşandı.

Bu olay hakkında City’nin resmî süreçleri başlatması beklenirken Pep Guardiola, Anfiel’daki taraftarların “o kişiden daha büyük” olduğunu belirtirken söz konusu taraftarın Jurgen Klopp’n ekibini temsil etmediğini dile getirdi.

Neler söylendi?

Maç sonu açıklamalarında Guardiola, yaşanan olayı şöyle yorumladı: “Liverpool’un bu kişi hakkında gerekeni yapacağından eminim.”

“Liverpool, o insandan çok daha büyük. Liverpool, tarihi boyunca sporu daha iyi yapmak için çabalamıştır. Her zaman bu tarz olaylar çıkaran insanlar olacaktır.”

“Bu konunun araştırılacağına eminim, tıpkı takım otobüsümüze saldırıldığında olduğu gibi. Anfield’a gelmek her zaman bir keyiftir.”

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Karşılaşma boyunca City, Foden ve De Bruyne’nin golleriyle iki kez geriden gelip skora denge getirmeyi başardı. Liverpool’un golleri ise Sadio Mane ve Mohamed Salah’tan geldi.

Bu sonuçla birlikte City, millî araya lig tablosunun üçüncü sırasında, Chelsea ve Liverpool’un arkasında girdi. Guardiola’nın ekibi, Manchester United’ı ise averajla geride bıraktı.

City, millî aradan sonra ilk maçını Etihad’da Burnley ile oynayacak.

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