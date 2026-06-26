Grup aşaması sona ermeden… 2026 Dünya Kupası, tarihin en çok gol atılan turnuvası oldu

ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası, grup aşaması henüz sona ermemişken tarihin en çok gol atılan turnuvası olarak rekor kırdı.

2022 Dünya Kupası, 64 maçta atılan 172 golle tek bir turnuvada atılan en fazla gol rekorunu elinde tutuyordu.

Ancak "Opta" istatistiklerine göre, bu turnuva, bugün Cuma sabahı Dördüncü Grup'un üçüncü turunda Türkiye ile oynanan maçta ABD milli takım oyuncusu Auston Trusty'nin Türkiye kalesine attığı 173. golle bu rekoru kırdı.

Fransız “Stats Foot” ağı, 60 maçın oynandığı üçüncü turun ikinci gününün sonunda bu turnuvada atılan gol sayısının 177’ye ulaştığını ve bu sayede tarihi rekorun daha da yükseldiğini belirtti.

2026 Dünya Kupası'nda hâlâ 44 maç oynanacak, bu da gol sayısının artma olasılığını artırıyor.

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