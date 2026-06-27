İspanya Milli Takımı, Uruguay’ı 1-0’lık zorlu bir galibiyetle mağlup ederek 2026 Dünya Kupası 8. Grubu’nun liderliğini garantiledi. Böylece sıralamanın zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı ve önümüzdeki eleme turlarında oynanacak maçların sahaları ve olası tarihleri de dahil olmak üzere final maçına giden yolun tamamını belirledi.

“La Roja”, 2 Temmuz’da Los Angeles’taki “Sophie” Stadyumu’nda 32’li turdaki ilk maçına çıkacak; burada, Pazar günü sabahın erken saatlerinde oynanacak Avusturya-Cezayir maçı sonrasında belirlenecek olan 8. grubun ikincisiyle karşılaşacak.

Eğer 16'lı tur'a yükselirse, İspanya milli takımı bir sonraki maçını 6 Temmuz'da aynı saatte Dallas'ta, Kolombiya ile Gana veya Hırvatistan arasındaki karşılaşmanın galibi ile oynayacak; ancak Kolombiya'nın Portekiz'i yenmesi durumunda yolunda değişiklik olabilir.

Çeyrek finale yükselmesi durumunda ise İspanya milli takımı, 10 Temmuz’da Los Angeles’ta oynanacak maç için Kaliforniya’ya geri dönecek. Bu maçta, tahminlere göre, teknik direktör Mauricio Pochettino yönetimindeki ABD milli takımıyla karşılaşacak.

Yarı final maçı 14 Temmuz'da Dallas'ta oynanacak; bu turda Fransa en önemli rakiplerden biri olarak öne çıkarken, büyük final ise 19 Temmuz'da New Jersey'de yapılacak.

İspanya yarı finalde yenilirse, 18 Temmuz'da Miami'de üçüncülük maçı oynayacak.

Bu programda İspanya, 2010 yılındaki zaferini tekrarlayarak yeni bir dünya şampiyonluğu kazanma yolunda, üç önemli ABD eyaletinde seyahat etmeyi ve farklı futbol okullarından gelen takımlarla karşılaşmayı birleştiren kademeli bir mücadeleyle karşı karşıya kalacak gibi görünüyor.