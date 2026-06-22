"Grubun sonuncusu olacağız"... Al-Nassr efsanesi Suudi taraftarları haklı çıkardı

Al-Nassr’ın yıldızı ve eski Suudi milli takım oyuncusu Fahd Al-Harifi, grup aşamasının ikinci turunda İspanya’ya karşı alınan mağlubiyetin ardından, “Yeşiller”in 2026 Dünya Kupası’nda yoluna devam etme şansları konusunda karamsarlığını dile getirdi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, turnuvaya Uruguay ile 1-1'lik değerli bir beraberlikle başlamış, ardından İspanya'ya karşı 4-0'lık ağır bir mağlubiyet almıştı. Bu sonuçların ardından, takım kritik tur öncesinde puan tablosundaki konumunda gerilemişti.

Al-Harifi, "Dorina Geer" programında yaptığı açıklamada, Suudi milli takımını bir sonraki turda görmeyi hâlâ umduğunu vurguladı ve ikinci sırada ya da en iyi üçüncü takımlar arasında yer alarak herhangi bir şekilde tur atlamanın olumlu bir gelişme olacağını belirtti.

Buna rağmen, Al-Nassr efsanesi, Yeşiller’in şansları konusunda yeterince iyimser olmadığını itiraf ederek, gruptaki mevcut durumun Suudi milli takımı lehine olmadığını açıkladı.

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Al-Harifi, “İspanya’nın grubu lider bitireceğini, ardından Yeşil Burun Adaları ve Uruguay’ın geleceğini, bizim ise grubun sonuncusu olacağımızı tahmin ediyorum” dedi.

Bu senaryonun kişisel beklentilerini yansıtmadığını, bunun sadece turnuvanın ilk iki turundaki sonuçların ardından mevcut duruma ilişkin teknik bir değerlendirme olduğunu açıkladı.

Al-Harifi, konuşmasının sonunda futbolun önceden yapılan tahminleri tanımadığını vurgulayarak, Yeşiller'in oyuncularının önümüzdeki maçta durumu tersine çevirip umutlarını yeniden kazanmalarını umduğunu, böylece Dünya Kupası hayallerini sürdürebilmelerini ve turnuvadan erken elenmekten kurtulabilmelerini diledi.