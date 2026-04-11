Groningen - Go Ahead, Vaessen'in golüyle maçın 10. dakikasında öne geçti; takım arkadaşı Maçın Adamı seçildi

FC Groningen ve Go Ahead Eagles, cumartesi akşamı gol atmayı başaramadı. Go Ahead, bu beraberlikle on birinci sırada kaldı. Groningen ise dokuzuncu sıraya yükseldi.

Groningen'deki maç saat 20:00'de değil, biraz daha geç başladı. Groningen kalecisi Etienne Vaessen'in forması rakip takımın formasına çok benziyordu ve bu nedenle başka bir forma bulunması gerekti.

Maç başladığında, ev sahibi takım hemen daha iyi fırsatlar yakaladı. Marco Rente'nin kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı ve Jari De Busser, 12. dakikada Tika de Jonge'nin şutunu kurtarmak zorunda kaldı.

Aynı De Busser, ikinci yarıda da yine kendini göstermek zorunda kaldı. David van der Werff'in kafa vuruşunu muhteşem bir şekilde kalesinden uzaklaştırdı.

Diğer tarafta ise kısa süre sonra Vaessen kendini göstermek zorunda kaldı. Mathis Suray uzak mesafeden şutunu denedi, ancak RKC Waalwijk'in eski kalecisi topu çapraz köşeden çok güzel bir şekilde uzaklaştırdı.

İkinci yarıda Stefán Sigurdarson 0-1'i yapacağa benziyordu. Vaessen'i bire bir pozisyonda geçmeyi başardı, ancak ofsayt pozisyonundaydı ve bu nedenle gol geçersiz sayıldı.



