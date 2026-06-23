Griezmann vakası, FIFA’nın yetersizliğini ortaya koyuyor… Yasa, Julian Álvarez’in lehine

Atlético Madrid, Barcelona’ya Julian Álvarez ile “iletişim kurmak” suçlamasıyla şikayette bulunma tehdidinde bulunsa da, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) bu krize müdahale etme yetkisine sahip değil; bunun nedeni tamamen hukuki: Her iki kulüp de aynı İspanya Futbol Federasyonu’na bağlı ve tarih, 2019’da Griezmann’ın durumunda olduğu gibi tekerrür ediyor.

Arjantin'in galibiyetinin ardından Julian Alvarez'in yaptığı açıklamalar geniş çapta tartışma yarattı. Alvarez, "hayalini" gerçekleştirmek için "transfer olmanın en iyisi" olduğunu kabul ederek, Atlético Madrid'den ayrılma isteğini açıkça ortaya koydu. Bu açıklamalar, 2030 yılına kadar süren ve 500 milyon avroluk tazminat maddesi içeren bir sözleşmeye bağlı olmasına rağmen, “Roji-Blancos”un Barcelona’ya oyuncuyla temasa geçtiği gerekçesiyle şikayette bulunmayı değerlendirmesine neden oldu.

Ancak “Mundo Deportivo”nun da belirttiği gibi, hukuki açıdan şaşırtıcı olan nokta, Atlético Madrid bu konuyu FIFA’ya taşısa bile FIFA’nın davaya müdahale edemeyeceğidir. Oyuncuların statüsü ve transferine ilişkin yönetmelikler, “aynı federasyona bağlı kulüpler arasında oyuncu transferlerinin, ilgili federasyon tarafından belirlenen belirli kurallara tabi olduğunu” açıkça belirtmektedir. Barcelona ve Atlético Madrid, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu’na bağlı oldukları için bu konu tamamen yerel bir meseledir.

FIFA Yönetmeliklerinin 18. maddesi, “Profesyonel bir oyuncuyla sözleşme imzalamak isteyen kulübün, oyuncuyla müzakerelere başlamadan önce mevcut kulübüne niyetini yazılı olarak bildirmesi gerektiğini” belirtmektedir. Ayrıca, sözleşmesinin son altı ayı dışında oyuncuyla doğrudan iletişim kurulması yasaktır ve bu kuralın ihlali, iletişimin belge ile kanıtlanması şartıyla, kulübü ciddi disiplin cezalarına maruz bırakır.

Griezmann vakası tekrarlanıyor

Benzer bir durum, 2019 yazında Antoine Griezmann ile yaşanmıştı. O dönemde Atlético Madrid, Barcelona’nın Fransız forvetle sözleşme imzaladığını iddia ederek İspanya Futbol Federasyonu’na şikayette bulunmuştu. O zaman FIFA müdahale edememiş ve şikayet, Katalan kulübüne sadece 300 avro para cezası verilmesiyle sonuçlanmıştı.

İspanya Rekabet Komisyonu, Griezmann’ın Atlético ile sözleşmesi devam ederken Barcelona ile anlaştığını kanıtlayamadı; ancak Barcelona’nın önceden yazılı bildirimde bulunmadan müzakerelere başladığını değerlendirdi. Bununla birlikte, müzakerelerin Fransız oyuncunun ayrılma isteğini açıklamasının ardından Mayıs ayında başlaması nedeniyle ihlal “ciddi” olarak sınıflandırılmadı.

FIFA ne zaman müdahale eder?

FIFA, ancak oyuncunun kendisi sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda müdahale eder; bu durumda, Katalan kulübünün sözleşmenin feshine teşvik ettiği kanıtlanırsa cezalandırılabilir. Ceza, iki transfer dönemi boyunca yeni oyuncu transferi yapamama cezasına kadar uzanabilir.

Alvarez şu anda “koruma dönemi” kapsamındadır; zira 2024 yazında imzalanan ve Haziran 2027’ye kadar üç yıl süreli sözleşmesi, 28 yaşın altında olması nedeniyle geçerlidir ve bu süre zarfında sözleşmenin ihlali, yeni kulübün iki tam transfer dönemi boyunca oyuncu kaydı yapamama cezasına maruz kalmasına neden olur.

Bununla birlikte, Alvarez sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek istemiyor; çünkü bu durumda kalan yıllar için Atlético’ya tazminat ödemek zorunda kalacak ve yeni kulübünde 4 ay boyunca forma giyemeyecek. Bu yasak sezonun başlangıcından itibaren geçerli olacak ve Arjantin milli takımındaki maçlara katılımını etkilemeyecek.