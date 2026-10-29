Antoine Griezmann’ın bir gol ve bir asist kaydettiği maçta Orlando City, Soldier Field’da ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Robert Lewandowski farkı azaltmaya yaklaşsa da Chicago Fire’a 2-2’lik beraberliği getiren golleri Jonathan Bamba ve Maren Haile-Selassie attı.

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Futbolda işler son düdüğe kadar nadiren planlandığı gibi gider. Soldier Field'da Orlando City, ilk yarıda fırsatları acımasızca değerlendirmişti; ancak Chicago Fire, aradan sonra maçın gidişatını değiştirdi. Konuk ekibin bitiriciliğine ev sahibinin inatçı mücadelesiyle karşılık verdiği, iki farklı yarının yaşandığı bir geceydi.

Orlando erken vurdu, Griezmann oyunu yönetti

Orlando'nun Chicago savunmasını aşması yalnızca altı dakika sürdü. Antoine Griezmann'ın hazırladığı pozisyonda Iván Angulo fileleri buldu. Griezmann, maçın başından itibaren oyunun içindeydi. Topa daha fazla sahip olan ve daha iyi fırsatlar yakalayan taraf Chicago'ydu, ancak Orlando her ileri çıktığında savunmada açık veriyordu.

Griezmann, 35. dakikada bu kez golü atan isim oldu. Ceza sahası dışında aldığı topa falsolu bir vuruş yaparak Chris Brady'yi mağlup etti ve farkı ikiye çıkardı: 2-0. Vinícius Nogueira'nın hazırladığı bu golün öncesinde Angulo'ya yaptığı asistle Griezmann, üst üste 12 MLS maçında gole katkı sağlamış ve Martín Ojeda'nın 2025'te kırdığı kulüp rekorunu egale etmişti.

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Chicago geri dönüşü ararken Lewandowski golü bulamadı

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Chicago'nun ilk yarıdaki en tehlikeli oyuncusu Robert Lewandowski'ydi. İleri uçta maça başlayan Polonyalı forvet, ilk 20 dakikada iki net fırsat yakaladı. Kafa vuruşu sonuçsuz kaldı, makas vuruşunda ise top direğe çarptı. Neredeyse iki aydır gol atamayan Lewandowski aradığını yine bulamadı. Chicago da oyunun büyük bölümünü kontrol etmesine rağmen soyunma odasına iki gol geride gitti.

Bamba geri dönüşü başlattı

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Gregg Berhalter, devre arasında Sergio Oregel'in yerine Jonathan Bamba'yı oyuna aldı ve bu değişiklik işe yaradı. Orlando'yu kendi yarı sahasına hapseden Chicago, 57. dakikada farkı bire indirdi. Leonardo Barroso'nun asistinde Bamba golü attı ve stadyum hareketlendi.

Haile-Selassie skoru eşitledi

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Beraberlik golü 69. dakikada geldi. İki golde de payı olan Bamba'nın pasında Maren Haile-Selassie topu ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı. Chicago maçı %58 topa sahip olma oranıyla tamamladı ve Orlando'nun iki katından fazla şut çekti. Lewandowski, 65. dakikada bir fırsat daha buldu ancak bunu da gole çeviremedi.

İki taraf için de adil bir sonuç

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Orlando beraberlik golünün ardından savunmaya çekilmedi, ancak Chicago maçın son bölümünde baskısını sürdürdü. Orlando'dan David Brekalo 76. dakikada sarı kart gördü; iki takım da galibiyet golünü bulamadı.

Bu puanla Chicago, bitime iki maç kala Doğu Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyor. Yenilmezlik serisini beş maça çıkaran Orlando ise play-off bileti almaya yakın. Orlando için bu, daha fazlasını elde etme fırsatının kaçırıldığı bir maçtı. Chicago içinse ilk yarının ardından galibiyet gibi hissettiren bir beraberlik oldu.