Griezmann krizi sürüyor: Barcelona, saha kapama cezasıyla karşı karşıya

Atletico Madrid ve Barcelona arasındaki Antoine Griezmann krizi devam ediyor. Katalanlar, şimdi de saha kapama tehlikesiyle karşı karşıya.

Yaz transfer döneminde , 'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ı serbest kalma bedeli olan 120 milyon euro'yu ödeyerek kadrosuna kattı.

Ancak Atletico Madrid, Griezmann'ın 120 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin 14 Mayıs 2019'dan sonra geçerli olduğunu; fakat Katalan ekibinin oyuncu ile bu tarihten önce anlaştığını iddia etmişti. Bu tarihten önce Griezmann'ın serbest kalma bedelinin 200 milyon euro olduğunu açıklayan Madrid ekibi, Barcelona'nın kendilerine 80 milyon euro'luk bir borcu olduğunu beyan etmiş ve dava açılacağını duyurmuştu.

Barcelona ise yanlış bir şey yapmadıklarını açıklamış ve bu iddiaları kulak arkası etmişti. Bu kriz hala devam ederken Barcelona, İspanya futbol kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım cezası tehlikesiyle karşı karşıya.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından atanan yargıç Juantxo Landaberea, davaya ilgili kararın verilmesi için bulgularını topluyor. Yargıcın önerdiği şeyler davanın sonucunu belirleyici güce sahip olmasa da nihai kararı verecek olan federasyon yetkilileri bunları dikkate alacak.

Tüm bunlar dikkate alınarak Barcelona'nın 1 maç saha kapama cezası alma durumu bulunuyor. Bunun yerine para cezası verilme ihtimali ise daha yüksek.

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Goal kaynaklarının edindiği bilgiye göre bu 2 seçenek, Barcelona'nın alabileceği cezalar arasında; ancak Katalan ekibi bu davadan çok daha hafif yaptırımlar alarak kurtulabilir.

İhlal edildiği söylenen yönetmelikler dikkate alındığında İspanya Futbol Federasyonu komitesi, sadece küçük mali cezaların uygulanmasına izin vermektedir. Yani Barcelona, dava sonucunda yalnızca 300 euro gibi bir ceza ödeyebilir.